Novo técnico do Barra Mansa FC é Samarone OliveiraReprodução / Redes Sociais

Publicado 20/10/2021 14:42

Barra Mansa - A diretoria do Barra Mansa Futebol Clube (BMFC) anunciou na noite da última segunda-feira, dia 18, Samarone Oliveira, como o novo treinador da equipe profissional. O Clube informou que o técnico tem experiência internacional.

Samarone passou pelo futebol Português, Boliviano e Mexicano onde esteve em 2019 e 2020 dirigindo a equipe do Crocodilos, da terceira divisão do país, quando o campeonato foi interrompido por conta da pandemia de covid-19.

Ainda segundo a nota do BMFC, o treinador possui licença A da CBF e tem estilo de jogo de grande intensidade, com marcação alta, incentivando a recuperação rápida da posse da bola no campo do adversário, propondo assim um futebol ofensivo.

O Barra Mansa no domingo, dia 24, enfrenta pela sétima rodada do Campeonato Carioca, Série B2, o time de Queimados, às 15h, no Estádio Leão do Sul.