Deputado Felício Laterça (PSL-RJ) destina recursos de emendas para BMDivulgação

Publicado 19/10/2021 14:14

Barra Mansa - Através de emenda parlamentar, o deputado federal Felício Laterça (PSL-RJ) destinou vinte respiradores e verba de R$ 300 mil para o município de Barra Mansa. O recurso vai atender postos de saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s).

De acordo com o parlamentar, os recursos vão colaborar para que a população tenha um atendimento de qualidade, visto que a pandemia tem causado grande impacto na sociedade. A cidade também recebeu recursos de emendas de bancada, destinados à infraestrutura para ferrovia.

“Tenho me empenhado, junto com minha equipe, a fazer o melhor pelos municípios do nosso estado. Os moradores de Barra Mansa podem contar comigo e ter a certeza de que, no que depender de nós, serão sempre atendidos com toda atenção. Estamos, aos poucos, nos ajustando e vencendo a pandemia, mas seguiremos juntos, nessa caminhada pelo bem de todos”, disse o deputado.