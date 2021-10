Publicado 17/10/2021 21:26

Barra Mansa - Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca, Série B2, o Barra Mansa Futebol Clube perdeu por 1 a 0 para o Araruama. O jogo aconteceu na tarde deste domingo, dia 17, no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema.

O time barra-mansense volta a campo no domingo, dia 24, para enfrentar o Queimados. A partida está marcada para às 15h, no Estádio Leão do Sul.