Pais e responsáveis de crianças e adolescentes entre 0 e 16 anos poderão levá-los aos postos para atualizarem o esquema vacinal - Divulgação

Publicado 15/10/2021 14:06

Barra Mansa - Neste sábado, dia 16, acontece o “Dia D” da Campanha Nacional de Multivacinação. Em Barra Mansa, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Sirenes estarão abertas das 8h às 17h. A campanha começou no dia 1º e segue até o próximo dia 29.

No município, os pais e responsáveis poderão levar crianças e adolescentes entre 0 e 16 anos, 11 meses e 29 dias, aos postos de saúde para atualização da caderneta de vacina.

A coordenadora de imunização da cidade, Marlene Fialho, explicou que o Ministério da Saúde promove a campanha para adolescentes com até 15 anos, mas o município ampliou a idade, pois muitos jovens estão com as cadernetas desatualizadas.

“Muitos deixaram de procurar os postos durante a pandemia, mas não podemos negligenciar as demais doenças”, falou Marlene.

Ainda segundo a coordenadora, é preciso levar a caderneta para que a atualização seja feita.

“Só saberemos se tem alguma vacina em atraso, ou que está no momento de tomar, quem apresentar o cartão, pois ele revela a história vacinal da criança e do adolescente”, destacou a coordenadora.

As crianças poderão colocar em dia as vacinas BCG, hepatites A e B, pentavalente, pneumocócica 10-valente, poliomielite (VIP e VOP), rotavírus, meningocócica C (conjugada), febre amarela, tríplice viral, tetra viral, tríplice bacteriana, varicela e HPV.

Já para os adolescentes, os imunizantes são contra: HPV, dupla adulto, febre amarela, tríplice viral, hepatite B e meningocócica ACWY.

Os adolescentes que já receberam a primeira dose da vacina contra covid-19, ou que estão próximos de receber, também podem atualizar as cadernetas, conforme explicou a coordenadora.

“No sábado, 16, não haverá aplicação de doses contra covid-19 para os adolescentes de 12 a menores de 17 anos, pois estaremos focados na atualização das cadernetas. Porém, as segundas doses agendadas serão feitas normalmente. A rotina contra a covid para esse público retorna na segunda-feira, 18, nos 30 postos de saúde da cidade”, esclareceu Marlene.