Publicado 14/10/2021 19:09 | Atualizado 14/10/2021 19:12

Barra Mansa - O time do Barra Mansa Futebol Clube perdeu por 3 a 0 para o Barra da Tijuca na tarde desta quinta-feira, dia 14. A partida aconteceu no Estádio Leão do Sul, em partida válida pela quinta rodada da Série B2 do Campeonato Carioca.

Esta foi a terceira derrota consecutiva por goleada do time barra-mansense na competição. Com o resultado, a equipe ocupa a penúltima colocação no campeonato, com apenas 4 pontos.

No próximo domingo, dia 17, o Barra Mansa viaja para enfrentar a equipe do Araruama, às 15h. O jogo será no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema.