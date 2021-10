Equipe promoveu manhã cheia de surpresas para crianças na Santa Casa em BM - Divulgação

Publicado 12/10/2021 09:36

Barra Mansa - Crianças internadas na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa receberam “super visitas”, durante a manhã de segunda-feira, dia 11. A atividade ocorreu em comemoração ao Dia das Crianças. Heróis e princesa cumpriram a missão de alegrar ainda mais o setor pediátrico do hospital.

Além da participação dos personagens: Bela, de “A Bela e a Fera”, Homem Aranha, Batman, Pantera Negra e Super Girl, os pequenos pacientes receberam lembrancinhas para colorir e lanchinhos divertidos com frutas.

De acordo com a coordenadora de Pediatria, Larissa Pires, essas ações são fundamentais para contribuir na recuperação.

“Humanização na Pediatria é essencial para minimizar a dor, diminuir tempo de internação e aumentar as chances de sucesso no tratamento. As atividades lúdicas, como as de hoje, com personagens infantis, brinquedos e frutinhas decoradas, aliviam o estresse e tornam a permanência hospitalar mais agradável. Nós, da Pediatria da Santa Casa de Barra Mansa, estamos aqui para cuidar com muito carinho do bem mais precioso das famílias”, falou a médica pediatra.

As famílias acompanharam a manhã de atividades e ficaram emocionadas com a iniciativa, como comentou Samanta Lima Souza, mãe da Luísa.

“A visita dos personagens para as crianças que estão internadas é super importante, porque elas estão isoladas da família, dos amigos. Então, os super-heróis ajudam bastante nessa recuperação, para alegrar a criançada. Foi muito bom, um ótimo trabalho”.

Maritza Conceição de Campos Carneiro, mãe da Julia Mariah, falou sobre a importância do momento.

"Estamos muito felizes com esse trabalho, porque a gente fica no nosso limite aqui, com nossos filhos. Agradeço à Santa Casa, por tudo que faz. Fomos muito bem recebidos. E agradeço aos heróis, pela alegria que trouxeram para as crianças”, ressaltou.

Segundo Fernanda Magalhães Vieira, as “super visitas” emocionaram a filha.

“Foi muito agradável! A Sofia ficou muito emocionada por ver os personagens. Agradeço essas pessoas que se colocam à disposição de alegrar o dia das crianças, porque elas ficam isoladas, longe de todo mundo. Então, foi muito interessante. Estão de parabéns”, elogiou.