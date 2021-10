Publicado 11/10/2021 10:18

O Barra Mansa Futebol Clube perdeu para o Búzios por 5 a 2 pela quarta rodada da Série B2, do Campeonato Carioca. O jogo aconteceu na tarde do último domingo, dia 10, no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio.

Vinicius Santos e Thiaguinho marcaram os gols do Barra Mansa, enquanto Rangel, Dioguinho, Lorran, Luquinha e Alan fizeram os gols do time de Búzios.

A próxima partida do Barra Mansa será diante da equipe da Barra da Tijuca, na quinta-feira, dia 14, às 15h, no Estádio Leão do Sul.