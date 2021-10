Publicado 14/10/2021 10:11

Barra Mansa - Nesta quinta-feira, dia 14, o Barra Mansa Futebol Clube recebe o Barra da Tijuca, às 15h, no Estádio Leão do Sul. A partida será válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca, Série B2.

O time de Barra Mansa vem de uma derrota de 5 a 2 diante do Búzios, último domingo, dia 10. Já o Barra da Tijuca venceu o Casimiro de Abreu na última rodada.