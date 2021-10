Quinto homicídio é registrado em Barra Mansa, entre domingo, dia 10, e segunda-feira, dia 11 - Divulgação

Publicado 12/10/2021 22:48 | Atualizado 12/10/2021 22:55

Barra Mansa - Na noite da última segunda-feira, dia 11, um homem foi assassinado em Barra Mansa. Ele foi identificado como Igor Levi de Araújo. O crime aconteceu na Rua José Gonçalves Rebollas, no bairro Bocaininha.

Segundo as informações divulgadas, Igor foi morto com tiros na cabeça e tórax. A Polícia Civil realizou a perícia e no local foram encontradas três cápsulas de pistola calibre .40 e um projétil do mesmo calibre.