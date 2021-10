Confira o cronograma de vacinação em BM contra covid-19 - Reprodução

Publicado 15/10/2021 09:59

Barra Mansa – Nesta sexta-feira, dia 15, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Barra Mansa mantém a repescagem de vacinação contra covid-19 para pessoas maiores de 12 anos. Para ser vacinado, o adolescente precisa estar acompanhado de um responsável e apresentar RG, CPF, cartão de vacina, comprovante de residência em nome dos pais ou declaração do posto de saúde.

Também segundo o cronograma divulgado, ocorrerá a aplicação da terceira dose em idosos maiores de 60 anos e em profissionais da Saúde que tenham tomado a segunda dose até o dia 11 de abril.

As segundas doses agendadas serão feitas nos postos dos bairros, das 9h às 16h. A Unidade Sentinela do bairro Ano Bom funciona em horário estendido até as 20h.

Para receber a segunda dose e dose de reforço, a pessoa deve apresentar o cartão de vacina comprovando a aplicação anterior.