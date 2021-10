A reunião teve o objetivo de planejar ações para evitar o uso de drogas e auxiliar as pessoas em situação de rua - Divulgação/ Felipe Vieira

Publicado 14/10/2021 19:58

Barra Mansa - Uma reunião foi realizada com o objetivo de planejar ações para evitar o uso de drogas e auxiliar as pessoas em situação de rua em Barra Mansa. O encontro aconteceu nesta quinta-feira, dia 14.

Participaram do evento, o secretário de Ordem Pública, Wiliam Pereira; do coordenador da COMPOD, César Thomé; das assistentes sociais Ariadina Schaeffer (Hospital da Mulher), Miriam (Santa Casa) e Simone Cardoso (UPA Centro); do coordenador do Centro POP, Sérgio Sena; do coordenador do CRIAAD, César do Carmo; e do comandante do Tiro de Guerra, 1º sargento Leandro de Souza.

De acordo com Wiliam Pereira, a conversa serviu para buscar estratégias junto às coordenadorias para auxiliar os munícipes no combate ao uso das drogas. Ele também falou sobre a importância do trabalho voltado aos dependentes químicos.

“O encontro de hoje serviu para traçarmos uma linha de raciocínio para enfrentarmos esse mal da sociedade. Com o apoio total da prefeitura, nossa equipe vai se empenhar arduamente para trazer bons resultados”, falou.

O coordenador do Centro POP comentou sobre a importância da troca de informações entre os participantes.

“Hoje foi muito produtivo, no sentido de debater ideias e propor estratégias para o trabalho em prol dos cidadãos em situação de vulnerabilidade, entre esses, a população de rua. Outro ponto importante foi a troca de informações objetivando a redução de danos, no caso dos usuários de drogas. Para darmos um olhar humanizado e sem preconceito é necessário dar uma melhor qualidade de vida a essas pessoas que tanto sofrem e que na maior parte das vezes tem os seus direitos aviltados”, disse.

Já a assistente social, Simone Cardoso falou sobre a articulação em rede. “É de suma importância para a concretização do nosso trabalho enquanto profissional. Serve como forma de orientação e esclarecimento. A reunião de hoje foi um tanto quanto produtiva e nos posicionou em relação às atribuições e funções de cada instituição, mediante ao que pode ser feito em relação aos dependentes químicos”.

A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (COMPOD), por conta do aumento de pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas, durante a pandemia, disponibilizou contato via WhatsApp para que as pessoas possam tirar dúvidas, pedir informações e ajuda. O número é o (24) 99907-6512.