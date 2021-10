BM promove integração entre produtores rurais e forças de segurança - Divulgação/Chico de Assis

BM promove integração entre produtores rurais e forças de segurançaDivulgação/Chico de Assis

Publicado 14/10/2021 19:40

Barra Mansa - Nesta quinta-feira, dia 14, foi realizada uma reunião de integração entre produtores rurais e forças de segurança de Barra Mansa. O encontro foi realizado em um sítio, na Vila Principal, e contou com a participação de diversas autoridades da cidade.

Planejamentos e estratégias de rondas foram traçados para promover a segurança das localidades. Foi realizada também a apresentação aos participantes do novo comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), tenente-coronel André Souza, e do comandante da Segunda Companhia (2ª Cia.) da PM, tenente Ricardo Cunha.

Durante a reunião, foi entregue ao comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, um celular onde haverá um grupo no WhatsApp, entre os produtores e as autoridades, com a intenção de tornar a comunicação mais rápida.