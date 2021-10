Publicado 15/10/2021 18:42

Barra Mansa - Nesta sexta-feira, dia 15, o Procon (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) de Barra Mansa realizou uma pesquisa sobre o preço dos produtos que compõem a cesta básica. No total, 32 itens foram pesquisados, entre alimentos, higiene pessoal e material de limpeza. O levantamento foi feito em seis supermercados da região central do município.

Segundo o Procon-BM, a menor cotação foi no valor de R$ 322,94 e a maior com custo de R$ 371,29. A diferença entre os dois estabelecimentos ficou em R$ 48,35 e o preço médio da cesta em R$ 339,43. De acordo com o gerente do Procon-BM, Felipe Goulart, a divulgação do resultado da pesquisa, tem o objetivo de incentivar a prática do consumo consciente.

“Divulgando esta pesquisa, além de cumprir a lei, estamos ajudando o consumidor a ter acesso a produtos com preços mais acessíveis. Também vale o alerta de que na hora da compra é preciso que o consumidor esteja atento às promoções, aos prazos de validade dos produtos e se as embalagens não estão amassadas”, disse Felipe.

A diferença de preço do pó de café (500g) apresentou uma variação de R$ 6,90 a R$ 13,69. O preço do quilo da carne Acém pode ser encontrado com diferenças que vão de R$ 21,98 a R$ 34,90.