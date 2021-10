Evento será realizado no Parque Centenário no Centro de Barra Mansa - Divulgação

Publicado 16/10/2021 16:52

Barra Mansa - Neste domingo, dia 17, acontece a Corrida Pais e Filhos, no Parque Centenário (Jardim das Preguiças), no Centro de Barra Mansa. A largada será às 8h.

A corrida terá a participação de 60 duplas e será realizada no perímetro do parque. A disputa será dividida em categorias, conforme a idade das crianças e a extensão do percurso.

Crianças de até sete anos (Sub-7) irão percorrer 275 metros. Já o Sub-10 para crianças de 10 anos, o trajeto será de 825 metros e os adolescentes de 14 anos (Sub-14) irão correr 1.300 metros. Ao final, todos receberão medalhas de participação.