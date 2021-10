Chamada Escolar 2022 em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 18/10/2021 10:51

Barra Mansa - O município de Barra Mansa inicia nesta quarta-feira, dia 20, a Chamada Escolar para quem irá ingressar na Rede Municipal em 2022. Os pais ou responsáveis devem procurar a escola mais perto de sua residência para realizar a pré-matrícula. O prazo segue até o dia 05 de novembro.

Durante o mesmo período, também será realizada a pré-matrícula para a EJA (Educação de Jovens e Adultos). O processo de renovação de matrículas já existentes nas 68 unidades de ensino do município ocorrerá automaticamente.

As idades determinadas devem ser completadas até o dia 31 de março, “Conforme a portaria nº 104/21, o cadastro dos alunos ingressantes nas séries estipuladas está diretamente relacionado à idade: dois anos para o maternal II; três anos para o maternal III; quatro anos para o pré I; cinco anos para o pré II e seis anos para o 1º ano do Ensino Fundamental, além da EJA”, diz o texto.

Par efetuar a pré-matrícula, os pais indicarão três unidades de ensino próximas à sua casa. Nos casos em que o número de candidatos for superior a quantidade de vagas disponíveis na unidade de ensino desejada, os seguintes critérios de prioridade serão adotados: candidato portador de deficiência ou transtorno global do desenvolvimento; com maior idade; dependente de mulher em situação de violência doméstica e familiar; que tenha irmão na escola; com maior proximidade da escola e com número de protocolo mais antigo.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), "na pré-matrícula, os pais devem apresentar a certidão de nascimento da criança, cartão de vacina, cartão do SUS, cartão do Bolsa Família, se necessário, além do CPF, identidade e comprovante de residência do responsável. Em se tratando de guarda, tutela ou família substituta, será exigida a apresentação de documento comprobatório emitido pelo juiz da Vara de Infância e Juventude".



A confirmação da matrícula deverá ser feita entre os dias 29/11 e 03/12, na escola onde a criança irá ingressar.