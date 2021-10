‘Zezé Gotinha’ atrai a criançada no Dia D de Multivacinação em BM - Paulo Dimas

‘Zezé Gotinha’ atrai a criançada no Dia D de Multivacinação em BMPaulo Dimas

Publicado 18/10/2021 11:33

Barra Mansa - O balanço com os dados sobre o Dia D de Multivacinação, ocorrido no último sábado, dia 16, em Barra Mansa foi divulgado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cerca de 2.040 doses foram aplicadas em menores de 17 anos.

Em alusão à Campanha Outubro Rosa, de prevenção e combate ao câncer de mama e de colo do útero, ‘Zezé Gotinha’, vestida a caráter, atraiu a atenção da criançada e também dos adultos que foram aos Postos de Saúde dos bairros Ano Bom e da Vista Alegre.

Além destas, as outras UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e Sirenes da cidade receberam crianças e adolescentes, entre 0 a 16 anos de idade, pelo Dia D de Multivacinação.

O Ministério da Saúde promove a campanha para adolescentes com até 15 anos, mas o município aumentou a idade para 16, porque muitos jovens estão com as cadernetas desatualizadas. Segundo a coordenadora de imunização de Barra Mansa, Marlene Fialho, não há problema dos adolescentes que já tomaram a primeira dose da vacina contra covid-19 atualizarem suas cadernetas.

“O intervalo entre uma vacina e outra foi desconsiderado pelo Ministério da Saúde. Então, o adolescente que tiver alguma vacina em atraso pode ir até o posto de saúde”, falou Marlene acrescentando que a Campanha de Multivacinação segue até o próximo dia 29.

Já para as mulheres, foram destinados exames preventivos e ações de conscientização. Ainda durante todo este mês, também serão ampliadas as ofertas de mamografia e exame Papanicolau.