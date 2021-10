Carreta pega fogo na Via Dutra, em Barra Mansa - Reprodução/ Redes Sociais

Carreta pega fogo na Via Dutra, em Barra MansaReprodução/ Redes Sociais

Publicado 19/10/2021 21:00 | Atualizado 19/10/2021 21:29

Barra Mansa - Uma carreta pegou fogo na tarde desta terça-feira, dia 19, na Rodovia Presidente Dutra, no km 278, na pista sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa. A pista no trecho foi interditada e um congestionamento de 14 km registrado.

Segundo as primeiras informações, o fogo começou no motor do veículo. O condutor tentou estacionar no acostamento, mas como o local é uma subida, a carreta desceu e ficou atravessada na pista. O motorista não ficou ferido.

Carreta pega fogo na Via Dutra, em Barra Mansa Reprodução/ Redes Sociais A concessionária que administra a estrada, informou por volta das 21h, que o trânsito já tinha sido liberado no local, mas o tráfego ainda apresentava lentidão a partir do km 290 até o km 294, sentido Rio, na pista expressa.