Colisão envolvendo carreta e dois carros é registrada na Rodovia Lúcio Meira, em Barra Mansa - Reprodução

Colisão envolvendo carreta e dois carros é registrada na Rodovia Lúcio Meira, em Barra MansaReprodução

Publicado 23/10/2021 10:16 | Atualizado 23/10/2021 10:16

Barra Mansa - Um acidente envolvendo uma carreta e dois veículos de passeio foi registrado no perímetro urbano da Rodovia Lucio Meira, no bairro Nove de abril, em Barra Mansa. A colisão aconteceu na sexta-feira, dia 22.



Um dos carros bateu no outro e um deles foi atingido na lateral pela carreta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Três pessoas ficaram feridas, uma mulher, uma criança e um homem. As vítimas foram levadas para o hospital.

Segundo os moradores, no trecho “não há sinalização adequada e se torna muito perigoso”. Ainda segundo eles, aqueles que saem do bairro 9 de abril sentido Volta Redonda “precisam atravessar a pista em um local onde os caminhões e carros descem em alta velocidade. O que dificulta ainda mais para quem tenta sair do bairro”.