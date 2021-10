Carreta tomba na Via Dutra no trecho de Barra Mansa - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 25/10/2021 11:06

Barra Mansa - Uma carreta que transportava chapas de madeira compensada tombou na madrugada desta segunda-feira, dia 25, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento aconteceu no km 280, na pista sentido Rio. No acidente, o veículo saiu da pista e parte da carga caiu ocupando umas das faixas e o acostamento da Via Dutra.

Segundo a concessionária que administra a estrada, não houve feridos no acidente. Mas o tráfego apresentou lentidão e provocou um congestionamento de cerca de 3 km nesta manhã.