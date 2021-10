Ocorrência foi registrada na 90ª DP em BM - Divulgação

Publicado 27/10/2021 11:33

Barra Mansa - Um confronto entre Policiais Militares e suspeitos do tráfico de drogas deixou um morto e dois feridos na noite de terça-feira, dia 26, em Barra Mansa. A troca de tiros aconteceu no bairro Vila Elmira. Os agentes foram ao endereço após denúncia que traficantes da cidade de Resende estavam no local.

O homem, de 26 anos, que morreu foi identificado como Thiago de Almeida Rocha. Os outros dois indivíduos que foram baleados, um de 18, e o outro de 26 anos, foram levados para Santa Casa em Barra Mansa.

Segundo a PM, o seguinte material foi apreendido durante a ação: uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, um rádio comunicador, além de uma quantidade de drogas. A ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia.