90ª DP em Barra Mansa - Divulgação

90ª DP em Barra MansaDivulgação

Publicado 15/12/2021 10:13

Barra Mansa - Uma ação dos agentes da Delegacia de Polícia Civil (90ª DP) de Barra Mansa resultou na prisão de um homem suspeito de abusar da própria filha.

O homem foi preso na terça-feira, dia 14, no bairro São Domingos. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa.

De acordo com as investigações, o suspeito teria praticado atos libidinosos com a filha, menor de 14 anos, enquanto a esposa estava em trabalho de parto.