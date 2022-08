Encontro com Agentes de Acompanhamento de Gestão Escolar foi no Parque Natural de Saudade - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 12/08/2022 19:31

Barra Mansa - O secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Vinicius Barros, reuniu os Agentes de Acompanhamento de Gestão Escolar (AAGEs) das instituições municipais de ensino, nesta quarta e quinta-feira (10 e 11), no Parque Natural de Saudade. O objetivo foi discutir melhorias e boas práticas educacionais, além da apresentação de novos projetos.

As 70 escolas municipais foram divididas em quatro grupos para que o encontro pudesse ser mais dinâmico, com maior compartilhamento de ideias e de experiências.

O secretário destacou a importância dessas assembleias para o desenvolvimento das instituições e do ensino municipal. “Os diretores estão apresentando as ações de boas práticas, as coisas que deram certo e também a análises de insucesso, essa análise (de insucesso) é extremamente importante, porque através dela nós vamos crescer”, disse Marcus.

Além dos gestores apresentarem boas práticas e iniciativas de sucesso realizadas nas entidades, novas ações que estão em desenvolvimento pela Secretaria também foram destacadas, entre elas: avaliação diagnóstica, processos administrativos e obras para infraestrutura das instituições.

Sobre os recursos financeiros repassados a cada instituição, o secretário destacou que “é preciso compreender que os planejamentos apresentam vieses, todos eles possuem um sentido, e nada acontece de maneira isolada”.

Esta evidência é consequência da mudança do conceito da lei do “Programa Escola Legal”, que passará a se chamar “Investe Escola” e fornecerá melhorias focadas de acordo com a necessidade de cada instituição. Dessa maneira, os gestores serão cada vez mais autônomos para a destinação dos recursos repassados.

O novo projeto será totalmente financiado pelo Fundo Municipal de Educação, da própria secretaria municipal de Educação. Além disso, permitirá a realização de pequenos reparos voltados para manutenção, conservação e melhorias do prédio da unidade; aquisição de materiais de consumo; implementação de projeto político e pedagógico, junto com o desenvolvimento de atividades educacionais.

O grande diferencial do Investe Escola é a obrigatoriedade de pelo menos um repasse anual para cada instituição municipal de educação. O objetivo para o próximo ano são quatro repasses, um por bimestre escolar.

Para a determinação da quantia, será levado em consideração uma nova variável. Sendo assim, um algoritmo baseado no número de dependências da instituição, no número de funcionários, na quantidade de alunos matriculados, na metragem da entidade, entre outros critérios irá calcular o valor.

O encontro desta semana entre níveis foi de grande sucesso e também contou com a apresentação dos serviços e das contratações de materiais e de empresas realizados pela secretaria municipal de Educação para servir as instituições.