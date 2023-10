Suspeitos teriam fugido de operação da PM no Morro da Conquista, em Volta Redonda, também na manhã de quinta - Divulgação/PMERJ

Barra Mansa - Policiais militares prenderam três suspeitos de tráfico, na manhã desta quinta-feira (26), no bairro Santa Isabel, em Barra Mansa. Os suspeitos teriam fugido de uma operação realizada pela Polícia Militar no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, também na manhã de quinta.

De acordo com as informações da PM, uma equipe de busca do P2 (serviço Reservado) foi verificar a denúncia de populares sobre elementos que teriam escapado do cerco policial no Morro da Conquista. Chegando ao local, os policiais militares abordaram os três suspeitos e encontraram grande quantidade de drogas - ainda não contabilizada - com eles, além de três rádio comunicadores e dinheiro vivo (não contabilizado). Os suspeitos foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para o registro da ocorrência.