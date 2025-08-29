As ações foram concentradas nos bairros Santa Lúcia e GoiabalFoto: Paulo Dimas

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira, dia 29, mais uma edição do mutirão de combate à dengue e de controle de roedores. Dessa vez, as ações foram concentradas nos bairros Santa Lúcia e Goiabal, mobilizando cerca de 50 agentes que percorreram ruas, vielas e residências das comunidades.
Durante o mutirão, os profissionais realizaram vistorias, quando necessário aplicaram veneno em pontos estratégicos e orientaram os moradores sobre medidas preventivas para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e a presença de roedores. A ação teve como objetivo eliminar criadouros e reduzir os riscos de doenças como dengue, leptospirose e outras arboviroses.
Segundo a coordenadora do PMCA (Programa Municipal de Combate à Arboviroses), Heula de Oliveira, o trabalho de campo precisa do envolvimento da população. "A gente precisa muito da ajuda dos moradores. Os agentes entram nas casas, fazem as vistorias, aplicam veneno quando há presença de roedores e eliminam recipientes com água parada. Como agora estamos num período sem chuvas, há menos focos, mas basta uma chuvinha para um brinquedo jogado no quintal virar criadouro. Por isso, é fundamental que todos estejam atentos o ano inteiro", explicou.
Além das visitas domiciliares, a ação também incluiu rodas de conversa sobre prevenção e combate à dengue. Pela manhã, a atividade foi realizada na unidade de saúde do bairro Santa Lúcia e, à tarde, no Colégio Municipal Prefeito Luiz Amaral, no Goiabal. As conversas abordaram os principais cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, com distribuição de panfletos e orientações diretas à população e aos estudantes.
Moradora do bairro Santa Lúcia, a aposentada Elizabete de Oliveira destacou a importância do mutirão. “A gente se sente mais segura quando vê esse cuidado com o bairro. Às vezes, a gente faz a nossa parte, mas o vizinho não faz, e o risco continua. Ter os agentes passando, orientando, olhando tudo de perto e explicando o que fazer ajuda muito”, afirmou.