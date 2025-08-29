As ações foram concentradas nos bairros Santa Lúcia e GoiabalFoto: Paulo Dimas
Prefeitura realiza mutirão de combate à dengue e roedores nos bairros Santa Lúcia e Goiabal
Ação orientou moradores, eliminou focos do Aedes aegypti e promoveu controle de pragas urbanas
Barra Mansa prorroga adesão ao Refis e ao Concilia até o dia 19 de dezembro
Contribuintes em débito com o município terão tempo maior para regularizar a situação
Raoni e Dandara celebram 50 anos do álbum "Canta Canta Minha Gente", do avô Martinho da Vila, em show no Sesc Barra Mansa
O espetáculo faz parte da temporada SESC RJ Pulsar 2025, que contará com mais três shows
Diogo Nogueira será destaque na Feira do Amor em Barra Mansa
Festa vai animar o Parque da Cidade nos dias 05, 06 e 07 de setembro
Prefeitura de Barra Mansa alerta sobre golpe durante entrega de cestas básicas
Pessoas estão se passando por funcionários da Secretaria de Assistência Social para coletar dados de beneficiários do Bolsa Família
Vice-prefeita de Barra Mansa palestra para alunos da Nova UBM
Luciana Alves abordou temas relacionados à Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Subsecretário Lucas Alves também participou
