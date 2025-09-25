Ação coordenada pela Guarda Ambiental resultou no resgate de 15 animais - Foto: Divulgação

Ação coordenada pela Guarda Ambiental resultou no resgate de 15 animaisFoto: Divulgação

Publicado 25/09/2025 10:52

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está realizando uma operação especial em todo o território do município com foco no combate à posse ilegal e ao comércio irregular de animais silvestres. A ação, coordenada pela Guarda Ambiental, tem como objetivo principal promover a entrega voluntária desses animais, conforme previsto em lei, além de autuar aqueles que mantêm ou comercializam ilegalmente a fauna silvestre.

Nesta quarta-feira, dia 24, a Guarda Ambiental realizou uma importante etapa da operação, que resultou na recuperação de 15 animais silvestres. Entre eles, estavam diversas espécies de pássaros como corrupião, trinca-ferro, canário-da-terra, curió e tico-tico.

Os animais resgatados estão sendo encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), localizado na cidade de Lorena, no interior de São Paulo. No local, eles passarão por avaliação veterinária especializada e triagem, com o intuito de possibilitar a reabilitação e a posterior reintrodução na natureza.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, destacou a importância da operação. “Nosso trabalho vai além da fiscalização. É uma ação de conscientização e respeito à vida. Animais silvestres pertencem à natureza, e manter essas espécies em cativeiro compromete não apenas o bem-estar delas, mas também o equilíbrio ambiental. Estamos atuando para garantir que essas práticas ilegais sejam combatidas com firmeza, mas também com orientação à população”, afirmou o secretário.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Barra Mansa com a preservação ambiental e o bem-estar da fauna silvestre. A Secretaria de Meio Ambiente lembra que manter animais silvestres em cativeiro sem autorização legal constitui crime ambiental. A população pode colaborar com a proteção da biodiversidade por meio de denúncias e da entrega voluntária de espécies mantidas de forma irregular. O contato com a equipe do Meio Ambiente pode ser feito através do telefone: (24) 2106-3408.