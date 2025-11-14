A competição ocorreu na piscina do Sest Senat - Foto: Chico de Assis

Publicado 14/11/2025 14:40

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), realizou na manhã desta sexta-feira, dia 14, a etapa de natação que integra a programação dos tradicionais Jogos Escolares de Barra Mansa – Jebam 2025. A competição ocorreu na piscina do Sest Senat e contou com a presença de autoridades, professores, alunos, familiares e representantes da comunidade esportiva local, fortalecendo o clima de integração entre escola, família e esporte.

A gerente de Natação da SMJEL, Rafaela Neves da Silva, destacou que a modalidade representa um marco histórico nos Jogos Escolares de 2025. "Sabemos que no município a natação tem grande relevância e que, a partir deste momento, poderemos descobrir novos talentos, tanto das escolas municipais quanto das particulares. Realizamos uma conferência técnica que seleciona atletas da região, com a participação de crianças e adolescentes de várias idades. Eles se inscreveram e estão aqui para competir de forma saudável, compreendendo que mais importante do que vencer, é vivenciar a cooperação, a superação pessoal e o aprendizado. Nosso principal objetivo é fortalecer e unificar o esporte de maneira ampla", explicou Rafaela.

Ela também ressaltou os benefícios duradouros da natação e a satisfação de participar de mais uma edição dos jogos. “A natação é uma das atividades físicas mais completas e acessíveis, oferecendo benefícios que se estendem por toda a vida. Este evento, para mim, como profissional de Educação Física e professora de Natação, é extremamente especial e gratificante. Me sinto honrada e grata por participar de mais uma ação que promove esporte e lazer, elementos essenciais para a formação integral desses jovens”, acrescentou a secretária.

O calendário oficial dos Jogos Escolares de Barra Mansa conta com disputas em diversas modalidades. O cronograma completo pode ser conferido no perfil oficial da Prefeitura no Instagram: @barramansarj.