O plenário da Casa Legislativa recebeu a cerimônia de entrega dos certificados do projeto Jovens Negros de SucessoFoto: Divulgação
Barra Mansa celebra talentos que inspiram e transformam a cidade
Evento presta homenagem a pessoas que se destacam por sua trajetória, protagonismo e impacto positivo no município
Inauguração do Brilho de Natal Barra Mansa entra para a história da cidade
Famílias reunidas, sorrisos, emoção e luzes marcaram a abertura oficial da festividade que reuniu 25 mil pessoas, na Avenida Roosevelt Brasil
Barra Mansa reforça ações de proteção ao consumidor antes da Black Friday
Equipe do Procon alerta para armadilhas comuns e incentiva moradores a buscar o órgão em casos de suspeita ou prejuízo
Barra Mansa promove evento em alusão ao Mês da Consciência Negra
Segunda edição da ‘Kizomba’ aconteceu na manhã desta quarta-feira (26), no Corredor Cultural
Barra Mansa mobiliza pais de alunos do 2º ano para participação no Avalia RJ
Avaliação visa medir o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e matemática, além de oferecer diagnóstico preciso sobre a aprendizagem
Show de Talentos marca lançamento oficial do novo nome da Escola Vocacionada à Música em Barra Mansa
Noite reuniu mais de 500 pessoas e celebrou legado do mestre da educação musical, Benedito Alexandre Tavares Filho, o "Senhor Dito"
