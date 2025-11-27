O plenário da Casa Legislativa recebeu a cerimônia de entrega dos certificados do projeto Jovens Negros de Sucesso - Foto: Divulgação

O plenário da Casa Legislativa recebeu a cerimônia de entrega dos certificados do projeto Jovens Negros de SucessoFoto: Divulgação

Publicado 27/11/2025 14:40

Barra Mansa - A noite desta quarta-feira (26) foi marcada por reconhecimento e emoção em Barra Mansa. Através de parceria entre a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e o Rotary Club Alvorada, o plenário da Casa Legislativa recebeu a cerimônia de entrega dos certificados do projeto Jovens Negros de Sucesso - uma homenagem a adolescentes e jovens que vêm se destacando por sua trajetória, protagonismo e impacto positivo no município.

Idealizado pela professora e atual secretária de Habitação, Fátima Lima, o projeto integra a programação do Mês da Consciência Negra e conta com o apoio da Fundação Cultura, da Gerência de Promoção da Igualdade Racial (Gepir) e do Conselho Municipal de Política de Promoção da Igualdade Racial (Comuppir). Juntos, os órgãos reforçam o compromisso do município com iniciativas que valorizam narrativas, talentos e conquistas da população negra.

Fátima ressaltou a essência transformadora da iniciativa. “Nosso objetivo é evidenciar jovens negros que brilham, que são referência e sucesso em suas áreas. Queremos que nossas crianças olhem para eles e percebam que a população negra é talentosa, cria, inova e tem reconhecimento. Estamos mostrando um outro lado da história, tão necessário diante dos estereótipos ainda presentes na sociedade”, destacou.

A secretária também celebrou a união de esforços que tornou o projeto possível. “É muito significativo apresentar essas histórias na Câmara Municipal, um espaço simbólico para toda a sociedade. Já levamos o projeto para diversos locais, como a Aciap, e ver essa parceria se fortalecer reafirma que valorizar pessoas transforma realidades”, completou.

Entre os homenageados, Vitória Carolina Soares emocionou o público ao falar da importância do reconhecimento. “Receber esse convite e essa premiação foi uma grande honra. Trabalho com capoeira, valorizando a cultura afro-brasileira no grupo Centro Esportivo de Capoeira Quarta Crescente, onde sou graduada caiana. Atuamos para manter viva a memória da capoeira em Barra Mansa”, afirmou.

O jogador de futebol barramansense Igor Gomes, atualmente em Dubai atuando pelo time Shabab Al-Ahli, também foi celebrado na cerimônia, tendo sua história contada por meio de um vídeo exibido aos presentes, reforçando o orgulho da cidade por seus talentos que conquistaram o mundo.

Entre os vereadores presentes na cerimônia estavam o presidente da Casa, Paulo Sandro; além de Eduardo Pimentel e Deco.