Equipamentos vão garantir mais agilidade, precisão e transparência no atendimento à populaçãoFoto: Gabriel Borges

Publicado 27/11/2025 16:20

Barra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa realizou na tarde desta quinta-feira, dia 27, a entrega de 380 tablets aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE). A solenidade aconteceu no auditório do CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva e marcou um importante avanço para a modernização das ferramentas de trabalho dos profissionais que estão diariamente em contato direto com a população. O evento contou com a presença do prefeito Luiz Furlani, do secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, além dos vereadores Cristina Magno e Júnior da Van, e de agentes beneficiados.

A iniciativa representa um marco para a saúde pública do município, fortalecendo o trabalho de prevenção, cuidado e acompanhamento das famílias. Com o uso dos novos dispositivos, os profissionais poderão registrar informações em tempo real, garantindo dados mais precisos, maior transparência e respostas mais ágeis às demandas da rede.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, destacou o impacto direto da modernização na melhoria dos serviços oferecidos à população. “Estamos avançando com um sistema que entrega transparência e celeridade nas respostas, nos tratamentos e no envio das informações online ao Ministério da Saúde. Isso significa melhorar indicadores, possibilitar um aumento no teto financeiro e, consequentemente, colocar Barra Mansa em outro patamar. O município vive um momento de crescimento, com a gestão olhando de fato para a ponta, e a entrega desses tablets é a prova disso”, afirmou.

Durante a cerimônia, o prefeito Luiz Furlani ressaltou que a prefeitura vem realizando investimentos importantes para modernizar os serviços públicos. Ele lembrou o recente lançamento do aplicativo Governo Presente e destacou que a tecnologia também precisa chegar a quem está mais próximo da população. "Respeito profundamente o trabalho dos nossos agentes. Eles fazem o serviço mais importante, porque são os únicos que, se necessário, conseguem visitar todas as residências da cidade, ou seja, estão diariamente perto de quem mais precisa. Por tanto, estruturar esse trabalho é essencial. Quando a saúde preventiva falha, todo o sistema sente reflexos, especialmente na urgência e emergência. Por isso, melhorar a qualidade do serviço na ponta é fundamental", declarou Furlani.