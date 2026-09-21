A investigação está sob responsabilidade da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) - Foto: Redes Sociais

A investigação está sob responsabilidade da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa)Foto: Redes Sociais

Publicado 21/09/2026 13:23

Um homem de 53 anos foi encontrado morto e com o corpo carbonizado dentro de um Volkswagen Gol incendiado na tarde deste domingo (20), na Rua Gabriel da Silva Viana, na Vila Coringa, em Barra Mansa . A vítima era moradora da Vila Orlandélia. O caso aconteceu por volta das 14h e mobilizou policiais da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar, agentes da Polícia Civil, peritos e equipes do Corpo de Bombeiros. O carro foi totalmente destruído pelo fogo, e o corpo estava no banco traseiro.

Ao redor do veículo, foram encontradas cápsulas deflagradas de munição calibre 9mm. Relatos de moradores em grupos de mensagens apontam que mais de dez disparos teriam sido ouvidos antes de o carro ser incendiado, informação que ainda será apurada pela Polícia Civil. Uma pistola também foi localizada dentro do veículo, segundo informações preliminares. O carro estava registrado em nome do pai da vítima.

A Polícia Civil investiga a dinâmica do crime e busca esclarecer se o homem foi morto no próprio local ou se o corpo foi levado até a Vila Coringa antes de o veículo ser incendiado. A arma encontrada no carro, as cápsulas e a possível participação de outras pessoas também fazem parte da investigação.

Segundo informações policiais, a vítima tinha registros anteriores relacionados a tráfico de drogas, estupro e violência doméstica. Esses antecedentes, no entanto, não estabelecem relação com o homicídio, que ainda tem autoria e motivação desconhecidas.

A investigação está sob responsabilidade da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa). Os agentes devem analisar imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar veículos e pessoas que passaram pelo local antes e depois do crime. A perícia também analisa os vestígios encontrados na área, incluindo as cápsulas de munição e a pistola localizada no veículo.

Policiais da 3ª Companhia Independente da PM realizam buscas na região e dão apoio ao trabalho da Polícia Civil. Até o momento, ninguém havia sido preso, e a autoria e a motivação do crime seguem sendo investigadas.