A ocorrência foi encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa - Foto: PM

A ocorrência foi encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia, em Barra MansaFoto: PM

Publicado 20/09/2026 16:28

Três homens foram presos por tráfico de drogas durante uma ação da 3ª CIPM, nesta manhã, na Vila Elmira, em Barra Mansa . A ocorrência foi registrada na Rua Audílio de Carvalho França. Segundo a PM, a equipe, com apoio do Serviço Reservado, foi até o local após receber informações sobre a atuação de uma organização criminosa na região. Durante a diligência, policiais observaram três indivíduos que, segundo a corporação, estariam envolvidos na venda de entorpecentes.

Ainda de acordo com a PM, um dos homens atuava como "olheiro", enquanto os outros dois seriam responsáveis pela venda das drogas. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os três teriam tentado fugir e jogado duas sacolas no chão, onde estavam os entorpecentes.

Foram apreendidos 103 pinos de cocaína, 67 pedras de crack, 21 porções de haxixe, material utilizado para embalagem das drogas e dois celulares. Também foram encontrados R$ 114,25 nas sacolas e R$ 72 em dinheiro com um dos detidos.

A ocorrência foi encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa. Segundo a PM, os três foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceram presos à disposição da Justiça. Não recebemos resposta da defesa dos suspeitos.