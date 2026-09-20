A ocorrência foi encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia, em Barra MansaFoto: PM
PM prende três homens por tráfico na Vila Elmira, em Barra Mansa
Suspeitos jogaram sacolas com drogas ao perceber aproximação policial; um deles atuava como "olheiro", segundo a corporação
PM prende três homens por tráfico na Vila Elmira, em Barra Mansa
Suspeitos jogaram sacolas com drogas ao perceber aproximação policial; um deles atuava como "olheiro", segundo a corporação
Dois homens são presos suspeitos de furtar restaurante no bairro Ano Bom, em Barra Mansa
Um dos suspeitos confessou o crime durante abordagem; polícia também apreendeu dois pinos de cocaína na residência dele
Suspeitos roubam carros, causam acidente e mantêm reféns por seis horas em Barra Mansa
Vítimas foram feitas reféns em terreno em Volta Redonda, onde suspeitos realizaram transferências bancárias; grupo fugiu em direção a Queimados
Romário visita Barra Mansa e destina mais de R$ 50 milhões à saúde do município
Senador esteve no município com o Gabinete de Rua e apresentou prestação de contas dos 11 anos de atuação no Senado
Suspeito de homicídios e integrante do CV é preso em condomínio de Barra Mansa
Ação começou com informação repassada por PM de folga; polícia apreendeu pistola com numeração suprimida e cadernos com anotações do tráfico
Homem condenado por estupro de sobrinha é preso na Operação Captura em Barra Mansa
Suspeito havia se escondido em Quatis desde 2020 e foi localizado após novo trabalho de investigação da Polícia Civil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.