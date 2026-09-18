A ocorrência foi registrada na Delegacia de Barra Mansa - Foto: Reprodução/Internet

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Barra MansaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 18/09/2026 17:02

Cinco suspeitos roubaram dois carros, causaram um acidente e mantiveram dois homens reféns por seis horas na madrugada desta sexta-feira (18), em Barra Mansa . O caso aconteceu em diferentes pontos da cidade. Segundo a Polícia Civil, o primeiro caso foi registrado às 0h30, quando um homem foi abordado por cinco suspeitos no bairro Santa Clara. Quatro deles estavam armados e renderam a vítima, que teve o carro roubado e foi levada pelos suspeitos.

Ainda de acordo com a corporação, eles seguiram pela Via Dutra nos dois carros e, em seguida, abordaram um novo veículo, que também foi roubado, rendendo três pessoas — duas mulheres e um homem — com armas apontadas para as cabeças das vítimas.

Os três veículos entraram no bairro Nove de Abril, na altura da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), e tentaram abordar um outro carro, que tentou fugir e acabou batendo em um dos automóveis roubados. Com o impacto da colisão, o veículo que sofreu a tentativa de roubo capotou. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, segundo a qual as duas mulheres, de 24 e 27 anos, que estavam no carro, conseguiram fugir após o acidente.

A Polícia Civil informou ainda que dois dos suspeitos saíram do carro e levaram os homens com eles. Os criminosos trocaram os veículos e seguiram em direção à Via Dutra. Os dois reféns foram mantidos pelos suspeitos às margens da rodovia, em um terreno na altura do bairro Roma, em Volta Redonda, onde os criminosos realizaram transferências bancárias pelos celulares das vítimas.

Após seis horas, os reféns foram liberados. As vítimas seguiram a pé e conseguiram o telefone de um caminhoneiro para entrar em contato com as famílias. Os suspeitos fugiram em direção a Queimados.

Na manhã desta sexta-feira (18), equipes de perícia realizavam inspeções no veículo. O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa, que segue investigando para identificar os envolvidos. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso, e a identidade dos envolvidos não foi divulgada.