A ocorrência foi registrada na Delegacia de Barra MansaFoto: Divulgação
De acordo com a ocorrência registrada pelos policiais, o homem foi até a loja por volta das 10h30 com o objetivo de questionar o valor que havia recebido após sua demissão, ocorrida cerca de dez dias antes do episódio. Segundo relatado à PM, o ex-funcionário alegava que o cálculo do acerto trabalhista estava incorreto e que ele deveria ter recebido uma quantia maior por parte do empregador, o que teria motivado sua ida ao estabelecimento naquela manhã.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, após ter seu pedido de revisão do valor negado pelos responsáveis da loja, o homem, aparentemente tomado por revolta, começou a derrubar e danificar diversas latas de tinta que estavam expostas dentro do estabelecimento comercial. A atitude teria causado prejuízo material à loja, além de gerar tumulto no momento em que ocorria.
Na sequência da confusão, o suspeito teria pegado um saco e nele colocado oito rolos de fios de cobre, itens avaliados em aproximadamente R$ 400, na tentativa de deixar o local sem realizar o pagamento pelos produtos. A ação, no entanto, não passou despercebida pelos funcionários presentes no momento.
Segundo a PM, os próprios funcionários da loja conseguiram conter o suspeito antes que ele deixasse o estabelecimento com os itens subtraídos. Diante da situação, a Polícia Militar foi imediatamente acionada e enviou uma equipe até o local para atender a ocorrência e tomar as providências cabíveis.
No entanto, durante o atendimento da equipe policial, o suspeito teria se desvencilhado dos funcionários que o mantinham contido e conseguido fugir do local, ao perceber que seria conduzido pelos policiais até a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso. Em sua fuga, o homem acabou deixando para trás uma bicicleta, que utilizava como meio de locomoção, além dos oito rolos de fios de cobre que havia tentado subtrair da loja.
A ocorrência foi encaminhada à 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa, onde o caso foi formalmente registrado como tentativa de furto. Os oito rolos de fios de cobre apreendidos no local foram posteriormente devolvidos ao proprietário do estabelecimento comercial, que teve o prejuízo parcialmente evitado com a recuperação dos itens.
Ainda segundo as informações repassadas pelas autoridades, o homem foi identificado pela Polícia Civil e intimado a comparecer para prestar depoimento ainda nesta quinta-feira, mesmo dia em que ocorreu o episódio na loja de materiais de construção.
A investigação sobre o caso ficará a cargo da Polícia Civil, que deverá apurar com mais detalhes as circunstâncias que motivaram a ação do ex-funcionário, bem como analisar a disputa trabalhista mencionada por ele como origem do desentendimento que culminou na tentativa de furto.
Não obtivemos reposta da defesa do suspeito.
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