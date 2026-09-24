A ocorrência foi registrada na Delegacia de Barra Mansa - Foto: Divulgação

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Barra MansaFoto: Divulgação

Publicado 24/09/2026 16:49





De acordo com a ocorrência registrada pelos policiais, o homem foi até a loja por volta das 10h30 com o objetivo de questionar o valor que havia recebido após sua demissão, ocorrida cerca de dez dias antes do episódio. Segundo relatado à PM, o ex-funcionário alegava que o cálculo do acerto trabalhista estava incorreto e que ele deveria ter recebido uma quantia maior por parte do empregador, o que teria motivado sua ida ao estabelecimento naquela manhã.



Ainda de acordo com a Polícia Militar, após ter seu pedido de revisão do valor negado pelos responsáveis da loja, o homem, aparentemente tomado por revolta, começou a derrubar e danificar diversas latas de tinta que estavam expostas dentro do estabelecimento comercial. A atitude teria causado prejuízo material à loja, além de gerar tumulto no momento em que ocorria.



Na sequência da confusão, o suspeito teria pegado um saco e nele colocado oito rolos de fios de cobre, itens avaliados em aproximadamente R$ 400, na tentativa de deixar o local sem realizar o pagamento pelos produtos. A ação, no entanto, não passou despercebida pelos funcionários presentes no momento.



Segundo a PM, os próprios funcionários da loja conseguiram conter o suspeito antes que ele deixasse o estabelecimento com os itens subtraídos. Diante da situação, a Polícia Militar foi imediatamente acionada e enviou uma equipe até o local para atender a ocorrência e tomar as providências cabíveis.



No entanto, durante o atendimento da equipe policial, o suspeito teria se desvencilhado dos funcionários que o mantinham contido e conseguido fugir do local, ao perceber que seria conduzido pelos policiais até a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso. Em sua fuga, o homem acabou deixando para trás uma bicicleta, que utilizava como meio de locomoção, além dos oito rolos de fios de cobre que havia tentado subtrair da loja. Uma discussão sobre um acerto trabalhista terminou em uma tentativa de furto em uma loja de materiais de construção nesta quinta-feira (24), no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa . Segundo a Polícia Militar, um ex-funcionário de 31 anos teria pegado oito rolos de fios de cobre do estabelecimento e tentado deixar o local sem efetuar o pagamento pelos itens.De acordo com a ocorrência registrada pelos policiais, o homem foi até a loja por volta das 10h30 com o objetivo de questionar o valor que havia recebido após sua demissão, ocorrida cerca de dez dias antes do episódio. Segundo relatado à PM, o ex-funcionário alegava que o cálculo do acerto trabalhista estava incorreto e que ele deveria ter recebido uma quantia maior por parte do empregador, o que teria motivado sua ida ao estabelecimento naquela manhã.Ainda de acordo com a Polícia Militar, após ter seu pedido de revisão do valor negado pelos responsáveis da loja, o homem, aparentemente tomado por revolta, começou a derrubar e danificar diversas latas de tinta que estavam expostas dentro do estabelecimento comercial. A atitude teria causado prejuízo material à loja, além de gerar tumulto no momento em que ocorria.Na sequência da confusão, o suspeito teria pegado um saco e nele colocado oito rolos de fios de cobre, itens avaliados em aproximadamente R$ 400, na tentativa de deixar o local sem realizar o pagamento pelos produtos. A ação, no entanto, não passou despercebida pelos funcionários presentes no momento.Segundo a PM, os próprios funcionários da loja conseguiram conter o suspeito antes que ele deixasse o estabelecimento com os itens subtraídos. Diante da situação, a Polícia Militar foi imediatamente acionada e enviou uma equipe até o local para atender a ocorrência e tomar as providências cabíveis.No entanto, durante o atendimento da equipe policial, o suspeito teria se desvencilhado dos funcionários que o mantinham contido e conseguido fugir do local, ao perceber que seria conduzido pelos policiais até a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso. Em sua fuga, o homem acabou deixando para trás uma bicicleta, que utilizava como meio de locomoção, além dos oito rolos de fios de cobre que havia tentado subtrair da loja.

Ocorrência



A ocorrência foi encaminhada à 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa, onde o caso foi formalmente registrado como tentativa de furto. Os oito rolos de fios de cobre apreendidos no local foram posteriormente devolvidos ao proprietário do estabelecimento comercial, que teve o prejuízo parcialmente evitado com a recuperação dos itens.



Ainda segundo as informações repassadas pelas autoridades, o homem foi identificado pela Polícia Civil e intimado a comparecer para prestar depoimento ainda nesta quinta-feira, mesmo dia em que ocorreu o episódio na loja de materiais de construção.



A investigação sobre o caso ficará a cargo da Polícia Civil, que deverá apurar com mais detalhes as circunstâncias que motivaram a ação do ex-funcionário, bem como analisar a disputa trabalhista mencionada por ele como origem do desentendimento que culminou na tentativa de furto.



Não obtivemos reposta da defesa do suspeito.