A vítima foi levada para a Santa Casa de Barra MansaFoto: Reprodução/Internet
Homem é baleado após discussão em partida de sinuca em Barra Mansa
Vítima, de 42 anos, foi atingida duas vezes em bar no bairro Santa Izabel; suspeito não foi localizado
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Homem é encontrado morto e carbonizado dentro de carro incendiado em Barra Mansa
Cápsulas de munição 9mm e uma pistola foram localizadas ao redor do veículo; polícia investiga se vítima foi morta no local
PM prende três homens por tráfico na Vila Elmira, em Barra Mansa
Suspeitos jogaram sacolas com drogas ao perceber aproximação policial; um deles atuava como "olheiro", segundo a corporação
Dois homens são presos suspeitos de furtar restaurante no bairro Ano Bom, em Barra Mansa
Um dos suspeitos confessou o crime durante abordagem; polícia também apreendeu dois pinos de cocaína na residência dele
Suspeitos roubam carros, causam acidente e mantêm reféns por seis horas em Barra Mansa
Vítimas foram feitas reféns em terreno em Volta Redonda, onde suspeitos realizaram transferências bancárias; grupo fugiu em direção a Queimados
Romário visita Barra Mansa e destina mais de R$ 50 milhões à saúde do município
Senador esteve no município com o Gabinete de Rua e apresentou prestação de contas dos 11 anos de atuação no Senado
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