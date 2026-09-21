A vítima foi levada para a Santa Casa de Barra Mansa - Foto: Reprodução/Internet

A vítima foi levada para a Santa Casa de Barra MansaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 21/09/2026 15:01 | Atualizado 21/09/2026 15:37

Um homem de 42 anos foi baleado em um bar no domingo (20), no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa . O caso aconteceu após um desentendimento durante uma partida de sinuca. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para comparecer à Santa Casa da cidade depois que a unidade médica informou a entrada de um paciente ferido por disparos de arma de fogo.

No hospital, a vítima relatou aos agentes que jogava sinuca no estabelecimento quando começou a discutir com outro homem. Durante o desentendimento, o suspeito puxou uma arma e atirou duas vezes na direção do homem.

A PM informou que a vítima permaneceu internada sob observação e não corre risco de vida. A administração da unidade médica ainda não atualizou o quadro de saúde da vítima.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal na delegacia de Barra Mansa, que faz diligências para identificar e prender o atirador. Até a última atualização desta reportagem, o suspeito não havia sido localizado.