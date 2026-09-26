A proposta é reunir corredores em percursos pela zona rural de Barra Mansa - Divulgação Prefeitura de Barra Mansa

A proposta é reunir corredores em percursos pela zona rural de Barra MansaDivulgação Prefeitura de Barra Mansa

Publicado 26/09/2026 13:52

Neste domingo (27), o distrito de Floriano, em Barra Mansa, recebe a terceira etapa do Circuito Rural Barra Mansa. A competição terá provas de 6 km e 12 km, com largada e chegada na Fazenda Rochinha. A programação começa às 7h, com a concentração dos participantes. O aquecimento está previsto para 7h30. A prova de 12 km terá largada às 8h, enquanto a corrida de 6 km começa às 8h15. A etapa é realizada pela AudioStyle, com apoio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL). A proposta é reunir corredores em percursos pela zona rural de Barra Mansa. A retirada dos kits aconteceu neste sábado (26), na Prefeitura de Barra Mansa. Informações e dúvidas podem ser consultadas no perfil oficial @circuitoruralbm no Instagram

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