A proposta é reunir corredores em percursos pela zona rural de Barra MansaDivulgação Prefeitura de Barra Mansa
Floriano recebe 3ª etapa de corrida rural neste domingo
Corridas de 6 km e 12 km terão largada e chegada na Fazenda Rochinha, em Barra Mansa
Homem se passa por policial federal para tentar recuperar veículo em Barra Mansa
Suspeito usava uniforme falso e distintivo de plástico ao reclamar carro removido pela Guarda Municipal por estar abandonado e sem placas
Discussão sobre acerto trabalhista termina em tentativa de furto em loja de Barra Mansa
Ex-funcionário danificou latas de tinta e tentou levar rolos de fios de cobre após ter pedido negado; ele fugiu ao perceber que seria detido
Homem é baleado após discussão em partida de sinuca em Barra Mansa
Vítima, de 42 anos, foi atingida duas vezes em bar no bairro Santa Izabel; suspeito não foi localizado
Homem é encontrado morto e carbonizado dentro de carro incendiado em Barra Mansa
Cápsulas de munição 9mm e uma pistola foram localizadas ao redor do veículo; polícia investiga se vítima foi morta no local
PM prende três homens por tráfico na Vila Elmira, em Barra Mansa
Suspeitos jogaram sacolas com drogas ao perceber aproximação policial; um deles atuava como "olheiro", segundo a corporação
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