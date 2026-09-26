A ocorrência foi realizada por policiais do Serviço Reservado e do Grupo de Ações Táticas (GAT) da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM) - Reprodução IG 28BPM

A ocorrência foi realizada por policiais do Serviço Reservado e do Grupo de Ações Táticas (GAT) da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM)Reprodução IG 28BPM

Publicado 26/09/2026 14:07 | Atualizado 26/09/2026 15:51

Uma ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de drogas, um rádio comunicador e um telefone celular na manhã deste sábado (26), no bairro Getúlio Vargas, no município de Barra Mansa.



A ocorrência foi realizada em conjunto por policiais militares do Serviço Reservado e do Grupo de Ações Táticas (GAT) da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM), vinculada ao 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM). As equipes se dirigiram à Travessa Nossa Senhora Aparecida após receberem informações sobre uma possível movimentação relacionada ao tráfico de drogas na região.



A partir das informações recebidas, os policiais foram até o endereço indicado para verificar a situação. Durante a ação policial, dois suspeitos foram abordados pelos agentes. Com os dois homens, foram encontrados materiais entorpecentes, além de um rádio comunicador e um aparelho de telefone celular. Suspeitos e drogas foram encaminhados para 90º DP



Os dois suspeitos foram detidos e todo o material recolhido foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa). Na unidade, a ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão, responsável pela análise do caso e pela adoção das medidas cabíveis.



O rádio comunicador e o telefone celular encontrados durante a ação também foram entregues à Polícia Civil. Os equipamentos passam a integrar o material apresentado na ocorrência e poderão ser analisados no decorrer da apuração para verificar se possuem alguma relação com os fatos investigados.



Até a publicação da reportagem, a Polícia Militar de Barra Mansa ainda não havia informado a pesagem definitiva dos entorpecentes apreendidos durante a operação. Também não havia sido detalhada a situação dos dois abordados após a apresentação da ocorrência na delegacia.



Setembro de ações diversas de combate ao tráfico



A Polícia Militar de Barra Mansa vem realizando ações de combate ao tráfico de drogas em diferentes pontos do município. Somente no mês de setembro, diferentes ocorrências relacionadas ao tráfico foram registradas na cidade.



Na última quarta-feira (23), um adolescente foi apreendido na região da Estamparia com drogas, rádios comunicadores e celulares.



Já no dia 8, um homem foi preso no bairro Eduardo Junqueira por porte de drogas como cocaína, maconha e crack. O suspeito também portava um rádio transmissor, um telefone celular e uma quantia em dinheiro.



Os casos ocorreram em diferentes pontos de Barra Mansa e foram registrados ao longo do mês de setembro, dentro das ações de combate ao tráfico realizadas pelas forças de segurança no município. Os dois suspeitos foram detidos e todo o material recolhido foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa). Na unidade, a ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão, responsável pela análise do caso e pela adoção das medidas cabíveis.O rádio comunicador e o telefone celular encontrados durante a ação também foram entregues à Polícia Civil. Os equipamentos passam a integrar o material apresentado na ocorrência e poderão ser analisados no decorrer da apuração para verificar se possuem alguma relação com os fatos investigados.Até a publicação da reportagem, a Polícia Militar de Barra Mansa ainda não havia informado a pesagem definitiva dos entorpecentes apreendidos durante a operação. Também não havia sido detalhada a situação dos dois abordados após a apresentação da ocorrência na delegacia.A Polícia Militar de Barra Mansa vem realizando ações de combate ao tráfico de drogas em diferentes pontos do município. Somente no mês de setembro, diferentes ocorrências relacionadas ao tráfico foram registradas na cidade.Na última quarta-feira (23), um adolescente foi apreendido na região da Estamparia com drogas, rádios comunicadores e celulares. No dia 20, três suspeitos foram presos na Vila Elmira , onde foram apreendidos cocaína, crack, haxixe, telefones celulares e dinheiro.Já no dia 8, um homem foi preso no bairro Eduardo Junqueira por porte de drogas como cocaína, maconha e crack. O suspeito também portava um rádio transmissor, um telefone celular e uma quantia em dinheiro.Os casos ocorreram em diferentes pontos de Barra Mansa e foram registrados ao longo do mês de setembro, dentro das ações de combate ao tráfico realizadas pelas forças de segurança no município.

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