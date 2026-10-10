De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta da altura do km 252 - Reprodução/Internet

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta da altura do km 252Reprodução/Internet

Publicado 10/10/2026 12:33



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta da altura do km 252, na altura do Trevo do Matadouro. O impacto provocou a interdição total da rodovia nos dois sentidos ao longo da manhã.

Uma grave colisão envolvendo um caminhão e quatro carros de passeio resultou na morte de cinco pessoas e deixou outras nove feridas na manhã deste sábado (10), em Barra do Piraí , no Sul Fluminense.De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta da altura do km 252, na altura do Trevo do Matadouro. O impacto provocou a interdição total da rodovia nos dois sentidos ao longo da manhã.

O Corpo de Bombeiros chegou a divulgar preliminarmente o registro de 14 feridos, mas o número foi posteriormente corrigido para nove. Entre as vítimas sobreviventes: cinco pessoas recusaram atendimento médico ainda no local. Dois feridos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Barra do Piraí; e dois feridos foram encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré (Hospital da Cruz Vermelha), também no município.



As equipes de resgate concluíram a remoção das vítimas fatais das ferragens e os corpos foram transferidos para o Instituto Médico Legal (IML). Após o trabalho pericial e o recolhimento dos veículos, os bombeiros realizaram a limpeza e lavagem do asfalto para remover óleo e destroços. A pista foi totalmente liberada para o tráfego por volta das 11h40. As causas e a dinâmica da colisão ainda estão sob investigação.



A BR-393 e o Trevo do Matadouro



A BR-393 (conhecida no trecho fluminense como Rodovia Lúcio Meira) é uma das principais artérias logísticas do Sul do Estado do Rio de Janeiro. A via serve de ligação estratégica entre o Médio Paraíba, a Região Serrana e o estado de Minas Gerais, registrando diariamente um intenso fluxo de carretas e caminhões pesados que escoam a produção industrial e agrícola da região.



O trecho onde ocorreu o acidente, próximo ao km 252 (Trevo do Matadouro), fica na entrada urbana de Barra do Piraí, e é um ponto crítico de tráfego. A área do trevo atua como um interposto entre o trânsito rodoviário de longa distância e o tráfego urbano do município, exigindo constante atenção dos motoristas devido à redução de velocidade e ao entrecruzar de veículos. A BR-393 é marcada por trechos de pista simples, aclives, declives e curvas acentuadas ao longo do vale do Rio Paraíba do Sul, o que requer cuidado redobrado em ultrapassagens. A localização estratégica de Barra do Piraí permite que o socorro de emergência seja distribuído entre as principais unidades de saúde locais, como a tradicional Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Maria de Nazaré, referências no atendimento de urgência da microrregião.