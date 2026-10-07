A ocorrência foi registrada na Delegacia de Barra Mansa - Foto: Reprodução/Internet

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Barra MansaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 07/10/2026 16:30





Policiais militares foram acionados pela sala de operações da corporação e, ao chegarem ao endereço indicado, encontraram a vítima já sem vida, deitada na via pública. Diante da confirmação do óbito, a área foi imediatamente isolada pelos agentes para garantir a preservação do local até a chegada da equipe de perícia da Polícia Civil, responsável por realizar os trabalhos técnicos necessários para a elucidação do crime.



No local do homicídio, os peritos recolheram três estojos de munição calibre 9 milímetros e outros dois de calibre .40, além de um aparelho celular que estava próximo ao corpo da vítima. Segundo as autoridades, todo o material recolhido durante a perícia poderá auxiliar significativamente nas investigações sobre a dinâmica exata do crime, bem como ajudar a apontar possíveis responsáveis pelo homicídio registrado na Vila Brígida.



Após a conclusão dos trabalhos periciais no local, o corpo da vítima foi removido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que atuou em conjunto com as demais forças de segurança presentes na ocorrência desde o início do atendimento. Um homem de 39 anos foi morto a tiros na noite de terça-feira (6), na Rua 2, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, conhecido popularmente como Vila Brígida, em Barra Mansa . O crime chamou atenção dos moradores da região, que acionaram as autoridades policiais logo após os disparos serem ouvidos no local.Policiais militares foram acionados pela sala de operações da corporação e, ao chegarem ao endereço indicado, encontraram a vítima já sem vida, deitada na via pública. Diante da confirmação do óbito, a área foi imediatamente isolada pelos agentes para garantir a preservação do local até a chegada da equipe de perícia da Polícia Civil, responsável por realizar os trabalhos técnicos necessários para a elucidação do crime.No local do homicídio, os peritos recolheram três estojos de munição calibre 9 milímetros e outros dois de calibre .40, além de um aparelho celular que estava próximo ao corpo da vítima. Segundo as autoridades, todo o material recolhido durante a perícia poderá auxiliar significativamente nas investigações sobre a dinâmica exata do crime, bem como ajudar a apontar possíveis responsáveis pelo homicídio registrado na Vila Brígida.Após a conclusão dos trabalhos periciais no local, o corpo da vítima foi removido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que atuou em conjunto com as demais forças de segurança presentes na ocorrência desde o início do atendimento.

Registro da ocorrência



O homicídio foi formalmente registrado na 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa, unidade que ficará responsável por conduzir toda a investigação relacionada ao crime. Até o momento, as autoridades policiais não divulgaram informações sobre a possível autoria ou a motivação que teria levado à motivação do crime, e o caso segue sendo apurado pela Polícia Civil, que deve ouvir testemunhas e analisar os vestígios encontrados no local para tentar esclarecer as circunstâncias do crime registrado na noite desta terça-feira na Vila Brígida.