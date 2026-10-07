A ocorrência foi registrada na Delegacia de Barra MansaFoto: Reprodução/Internet
Policiais militares foram acionados pela sala de operações da corporação e, ao chegarem ao endereço indicado, encontraram a vítima já sem vida, deitada na via pública. Diante da confirmação do óbito, a área foi imediatamente isolada pelos agentes para garantir a preservação do local até a chegada da equipe de perícia da Polícia Civil, responsável por realizar os trabalhos técnicos necessários para a elucidação do crime.
No local do homicídio, os peritos recolheram três estojos de munição calibre 9 milímetros e outros dois de calibre .40, além de um aparelho celular que estava próximo ao corpo da vítima. Segundo as autoridades, todo o material recolhido durante a perícia poderá auxiliar significativamente nas investigações sobre a dinâmica exata do crime, bem como ajudar a apontar possíveis responsáveis pelo homicídio registrado na Vila Brígida.
Após a conclusão dos trabalhos periciais no local, o corpo da vítima foi removido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que atuou em conjunto com as demais forças de segurança presentes na ocorrência desde o início do atendimento.
O homicídio foi formalmente registrado na 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa, unidade que ficará responsável por conduzir toda a investigação relacionada ao crime. Até o momento, as autoridades policiais não divulgaram informações sobre a possível autoria ou a motivação que teria levado à motivação do crime, e o caso segue sendo apurado pela Polícia Civil, que deve ouvir testemunhas e analisar os vestígios encontrados no local para tentar esclarecer as circunstâncias do crime registrado na noite desta terça-feira na Vila Brígida.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.