As drogas foram localizadas em área de mataFoto: Divulgação
Segundo o registro da ocorrência, equipes da 3ª Companhia do BAC realizavam patrulhamento pela comunidade quando os cães indicaram um ponto específico em uma área de vegetação. Os policiais fizeram uma busca no local e encontraram os materiais escondidos.
Entre os entorpecentes apreendidos estavam 149 unidades de pó branco, com valor estimado de R$ 5 cada, além de outras 40 unidades avaliadas em R$ 10 e 20 unidades com valor estimado de R$ 20. Também foi localizado um saco contendo 200 gramas de pó.
Durante a ação, os agentes encontraram ainda porções e tabletes de maconha. Além das drogas já localizadas, foram apreendidos 11 pés de maconha na área de mata.
De acordo com o BAC, considerando os materiais encontrados durante a ocorrência, o prejuízo estimado para o tráfico seria de R$ 19.375.
A ação foi realizada durante o patrulhamento da equipe pela Vila Independência e contou com o trabalho das cadelas Kitana e Ímpar na localização dos entorpecentes. O material encontrado foi recolhido pelos policiais e levado para a delegacia responsável pelo registro da ocorrência.
Material será periciado
Ninguém foi preso durante a ação. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Barra Mansa, onde deverá passar pelos procedimentos de perícia e registro.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, que ficará responsável pelos procedimentos relacionados aos entorpecentes encontrados durante a operação.
Foram retiradas de circulação sete armas de fogo, sendo três pistolas .380, duas pistolas 9mm, uma pistola .40 e um revólver cal. 38, além de uma réplica de arma de fogo. Além disso, 11 rádios comunicadores foram apreendidos e 11 pessoas foram presas ou apreendidas.
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