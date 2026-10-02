As drogas foram localizadas em área de mata - Foto: Divulgação

As drogas foram localizadas em área de mataFoto: Divulgação

Publicado 02/10/2026 18:16





Segundo o registro da ocorrência, equipes da 3ª Companhia do BAC realizavam patrulhamento pela comunidade quando os cães indicaram um ponto específico em uma área de vegetação. Os policiais fizeram uma busca no local e encontraram os materiais escondidos.



Entre os entorpecentes apreendidos estavam 149 unidades de pó branco, com valor estimado de R$ 5 cada, além de outras 40 unidades avaliadas em R$ 10 e 20 unidades com valor estimado de R$ 20. Também foi localizado um saco contendo 200 gramas de pó.



Durante a ação, os agentes encontraram ainda porções e tabletes de maconha. Além das drogas já localizadas, foram apreendidos 11 pés de maconha na área de mata.



De acordo com o BAC, considerando os materiais encontrados durante a ocorrência, o prejuízo estimado para o tráfico seria de R$ 19.375.



A ação foi realizada durante o patrulhamento da equipe pela Vila Independência e contou com o trabalho das cadelas Kitana e Ímpar na localização dos entorpecentes. O material encontrado foi recolhido pelos policiais e levado para a delegacia responsável pelo registro da ocorrência.



Material será periciado



Ninguém foi preso durante a ação. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Barra Mansa, onde deverá passar pelos procedimentos de perícia e registro.



A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, que ficará responsável pelos procedimentos relacionados aos entorpecentes encontrados durante a operação. Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam 517 gramas de cocaína e 368 gramas de maconha nesta quinta-feira (1º), durante uma ação de patrulhamento na Vila Independência, em Barra Mansa . Os entorpecentes foram localizados em uma área de mata com o auxílio das cadelas farejadoras Kitana e Ímpar.Segundo o registro da ocorrência, equipes da 3ª Companhia do BAC realizavam patrulhamento pela comunidade quando os cães indicaram um ponto específico em uma área de vegetação. Os policiais fizeram uma busca no local e encontraram os materiais escondidos.Entre os entorpecentes apreendidos estavam 149 unidades de pó branco, com valor estimado de R$ 5 cada, além de outras 40 unidades avaliadas em R$ 10 e 20 unidades com valor estimado de R$ 20. Também foi localizado um saco contendo 200 gramas de pó.Durante a ação, os agentes encontraram ainda porções e tabletes de maconha. Além das drogas já localizadas, foram apreendidos 11 pés de maconha na área de mata.De acordo com o BAC, considerando os materiais encontrados durante a ocorrência, o prejuízo estimado para o tráfico seria de R$ 19.375.A ação foi realizada durante o patrulhamento da equipe pela Vila Independência e contou com o trabalho das cadelas Kitana e Ímpar na localização dos entorpecentes. O material encontrado foi recolhido pelos policiais e levado para a delegacia responsável pelo registro da ocorrência.Ninguém foi preso durante a ação. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Barra Mansa, onde deverá passar pelos procedimentos de perícia e registro.A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, que ficará responsável pelos procedimentos relacionados aos entorpecentes encontrados durante a operação.

Operações do BAC

Ao longo de pouco mais de um mês de operações contínuas, os policiais militares e os cães da 3ª Cia do BAC retiraram de circulação um total de 68,086 kg de drogas, com destaque para mais de 47 kg de maconha e 18 kg de cocaína. Na sequência, foram 2,5 kg de crack; 16g de skank; 10g de haxixe; 271 frascos de loló e 115 tubos de lança-perfume.



Foram retiradas de circulação sete armas de fogo, sendo três pistolas .380, duas pistolas 9mm, uma pistola .40 e um revólver cal. 38, além de uma réplica de arma de fogo. Além disso, 11 rádios comunicadores foram apreendidos e 11 pessoas foram presas ou apreendidas.