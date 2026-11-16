Chuva de granizo atingiu Barra Mansa neste domingo, dia 15 - Foto: Reprodução/Rede Social

Chuva de granizo atingiu Barra Mansa neste domingo, dia 15Foto: Reprodução/Rede Social

Publicado 16/11/2026 09:15

Uma forte chuva que atingiu Barra Mansa na tarde deste domingo (15), pouco antes das 17h, veio acompanhada de granizo, rajadas de vento e provocou destelhamentos em pelo menos três bairros do município. De acordo com a Defesa Civil, foram registradas ocorrências na Vila Ursulino, Colônia e Vista Alegre. Apesar dos danos, não havia registro de vítimas ou necessidade de desocupação de imóveis até o momento do balanço divulgado pela prefeitura.





Os pluviômetros instalados na cidade registraram 23,8 milímetros de chuva em uma hora. Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, o volume foi considerado fraco e não estava previsto nas projeções meteorológicas para o município naquele dia. A combinação de granizo e rajadas de vento, no entanto, contribuiu para os danos registrados.



Na Rua Renata Bello, na Vila Ursulino, uma residência teve parte do telhado arrancada. Além das telhas espalhadas pela rua, fios energizados caíram sobre a via, que precisou ser interditada por segurança. A concessionária Light foi acionada para atender à ocorrência.



Equipes da Defesa Civil realizaram a remoção das telhas que ficaram espalhadas pelo local e seguiram acompanhando os atendimentos nos bairros atingidos. LEIA MAIS: Barra Mansa intensifica limpeza e assistência após fortes chuvas registradas na cidade Os pluviômetros instalados na cidade registraram 23,8 milímetros de chuva em uma hora. Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, o volume foi considerado fraco e não estava previsto nas projeções meteorológicas para o município naquele dia. A combinação de granizo e rajadas de vento, no entanto, contribuiu para os danos registrados.Na Rua Renata Bello, na Vila Ursulino, uma residência teve parte do telhado arrancada. Além das telhas espalhadas pela rua, fios energizados caíram sobre a via, que precisou ser interditada por segurança. A concessionária Light foi acionada para atender à ocorrência.Equipes da Defesa Civil realizaram a remoção das telhas que ficaram espalhadas pelo local e seguiram acompanhando os atendimentos nos bairros atingidos.

Assistência Social acompanha moradores

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos também mobilizou equipes para percorrer as localidades afetadas e prestar apoio aos moradores, caso necessário. A prefeitura de Barra Mansa informou que permanece monitorando a situação e acompanhando os trabalhos de atendimento.



Até o balanço divulgado, as três ocorrências registradas eram relacionadas a destelhamentos. Não havia informação sobre famílias que precisassem deixar suas casas ou sobre pessoas feridas em consequência da chuva.

Como receber alertas e solicitar atendimento da Defesa Civil

A Defesa Civil de Barra Mansa disponibiliza um serviço gratuito de envio de alertas sobre chuvas e condições climáticas. Para receber as mensagens, os moradores devem enviar um SMS com o CEP da residência para o número 40199.



Em situações de emergência ou para solicitar atendimento, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427.



A orientação é que moradores evitem áreas com fios caídos e não tentem tocar ou remover cabos da rede elétrica. Em caso de risco, a recomendação é manter distância do local e aguardar a atuação das equipes responsáveis.