Chuva de granizo atingiu Barra Mansa neste domingo, dia 15Foto: Reprodução/Rede Social
Os pluviômetros instalados na cidade registraram 23,8 milímetros de chuva em uma hora. Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, o volume foi considerado fraco e não estava previsto nas projeções meteorológicas para o município naquele dia. A combinação de granizo e rajadas de vento, no entanto, contribuiu para os danos registrados.
Na Rua Renata Bello, na Vila Ursulino, uma residência teve parte do telhado arrancada. Além das telhas espalhadas pela rua, fios energizados caíram sobre a via, que precisou ser interditada por segurança. A concessionária Light foi acionada para atender à ocorrência.
Equipes da Defesa Civil realizaram a remoção das telhas que ficaram espalhadas pelo local e seguiram acompanhando os atendimentos nos bairros atingidos.
Assistência Social acompanha moradores
Até o balanço divulgado, as três ocorrências registradas eram relacionadas a destelhamentos. Não havia informação sobre famílias que precisassem deixar suas casas ou sobre pessoas feridas em consequência da chuva.
Como receber alertas e solicitar atendimento da Defesa Civil
Em situações de emergência ou para solicitar atendimento, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427.
A orientação é que moradores evitem áreas com fios caídos e não tentem tocar ou remover cabos da rede elétrica. Em caso de risco, a recomendação é manter distância do local e aguardar a atuação das equipes responsáveis.
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