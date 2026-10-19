As ocorrências foram registradas na Delegacia de Barra Mansa - Foto: Reprodução/Internet

As ocorrências foram registradas na Delegacia de Barra MansaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 19/10/2026 16:41

Um homem de 39 anos foi encontrado morto no domingo (18), no bairro São Francisco de Assis, em Barra Mansa , no Sul Fluminense. Segundo a Polícia Militar, o corpo apresentava diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo em diferentes partes. O cadáver também já tinha sinais iniciais de decomposição.

De acordo com as informações da PM, os agentes foram até o endereço e encontraram o corpo da vítima. No local, uma mulher se identificou como mãe do homem e informou que ele estava desaparecido desde sexta-feira (16).

Uma equipe de perícia foi acionada para realizar os levantamentos necessários e coletar informações que possam contribuir para o esclarecimento do caso. Após os procedimentos no local, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Ainda conforme a Polícia Militar, a presença das perfurações por arma de fogo foi constatada após a realização da perícia. As circunstâncias em que o homem foi morto, assim como a autoria e a motivação do crime, ainda não haviam sido esclarecidas até a publicação da reportagem.

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa, responsável pela investigação. Até o momento da divulgação das informações, ninguém havia sido preso. A identidade da vítima também não havia sido informada oficialmente.

Barra Mansa registra outros dois assassinatos no domingo

Além da morte do homem de 39 anos, Barra Mansa registrou outros dois homicídios no domingo (18). Um jovem de 19 anos e um adolescente de 16 foram assassinados a tiros no bairro Vila Independência, durante a manhã.

O crime aconteceu por volta das 5h50, em um anexo localizado nos fundos de uma residência na Rua Manoel Pires. A Polícia Militar foi acionada para verificar informações sobre disparos de arma de fogo no endereço.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram as duas vítimas caídas no chão do quarto onde dormiam. Os dois já estavam sem vida.

A ocorrência mobilizou os agentes após a comunicação dos disparos. O local foi identificado pelas equipes que atenderam ao chamado, e as circunstâncias do duplo homicídio deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

Os dois assassinatos no bairro Vila Independência, somados à morte do homem encontrado no São Francisco de Assis, marcaram o domingo com três vítimas de homicídio em Barra Mansa.

No caso do homem de 39 anos, a Polícia Civil segue responsável pelas investigações para esclarecer as circunstâncias da morte, identificar possíveis envolvidos e apurar a motivação do crime. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre prisões relacionadas ao caso.