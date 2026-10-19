As ocorrências foram registradas na Delegacia de Barra MansaFoto: Reprodução/Internet
Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Barra Mansa
Corpo foi localizado no bairro São Francisco de Assis; vítima estava desaparecida desde sexta-feira (16); cidade também registrou mais dois assassinatos
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BAC apreende mais de 1,9 mil pinos de cocaína em Barra Mansa
Cães farejadores localizaram potes plásticos na Vila Delgado; apreensão inclui carregador de pistola e vestes militares
Jovem é preso com quase 81 kg de skunk após fugir da PRF e se esconder em mata em Barra Mansa
Motorista de 23 anos desobedeceu ordem de parada na Dutra, abandonou o carro no bairro Vila Independência e ficou ferido na perna durante a fuga.
Colisão múltipla deixa mortos e feridos em Barra do Piraí
Tragédia na BR-393 aconteceu na manhã deste sábado e impacto provocou a interdição total de toda a rodovia, nos dois sentidos
Homem é morto a tiros na Vila Brígida, em Barra Mansa
Vítima, de 39 anos, foi encontrada sem vida pela PM; perícia recolheu estojos de munições calibres 9mm e .40 no local do crime
BAC apreende mais de 500 gramas de cocaína e maconha em Barra Mansa
Entorpecentes foram encontrados em uma área de mata na Vila Independência com auxílio de cães farejadores
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