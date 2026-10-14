O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Barra MansaFoto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal
Segundo a PRF, a perseguição começou por volta das 17h, na altura do km 290 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro, quando o motorista desobedeceu a uma ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Durante o acompanhamento, os agentes emitiram alertas e outras equipes da corporação realizaram o fechamento de um trecho da rodovia para tentar abordar o veículo.
Já na altura do km 280, o automóvel foi perdido de vista, e os agentes concluíram que ele havia saído da rodovia e entrado na cidade. A ação contou com apoio da Polícia Militar, e as equipes passaram a fazer buscas tanto pela Via Dutra quanto pelas ruas de Barra Mansa.
O veículo foi localizado próximo à torre do bairro Vila Independência, mas o motorista abandonou o carro e correu para uma área de mata ao perceber a aproximação dos policiais. A corporação informou que, durante a fuga, ele acabou sofrendo um ferimento em uma das pernas. Em seguida, foi localizado e preso. O suspeito foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.
Nas buscas realizadas no veículo, a PRF apreendeu 105 pacotes de entorpecentes. O suspeito disse aos agentes que havia saído do Paraná e que entregaria as drogas no Rio de Janeiro. Segundo ele, ao chegar à cidade, receberia instruções sobre o local onde deveria deixar o material e ganharia R$ 5 mil pelo serviço.
De acordo com a Polícia Militar, após uma perícia, foi constatado que a carga somava 80,920 kg de skunk, variedade de maconha com alto teor de THC. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Barra Mansa, responsável pelas investigações.
O jovem vai responder por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça. A identidade do envolvido não foi divulgada. A investigação deverá apurar a origem da carga, que teria partido do Paraná, e a identidade de quem receberia o material no Rio de Janeiro. Não recebemos resposta da defesa do suspeito.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.