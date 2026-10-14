O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Barra Mansa - Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Barra MansaFoto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Publicado 14/10/2026 16:46





Segundo a PRF, a perseguição começou por volta das 17h, na altura do km 290 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro, quando o motorista desobedeceu a uma ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Durante o acompanhamento, os agentes emitiram alertas e outras equipes da corporação realizaram o fechamento de um trecho da rodovia para tentar abordar o veículo.



Já na altura do km 280, o automóvel foi perdido de vista, e os agentes concluíram que ele havia saído da rodovia e entrado na cidade. A ação contou com apoio da Polícia Militar, e as equipes passaram a fazer buscas tanto pela Via Dutra quanto pelas ruas de Barra Mansa.



O veículo foi localizado próximo à torre do bairro Vila Independência, mas o motorista abandonou o carro e correu para uma área de mata ao perceber a aproximação dos policiais. A corporação informou que, durante a fuga, ele acabou sofrendo um ferimento em uma das pernas. Em seguida, foi localizado e preso. O suspeito foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. Um jovem de 23 anos foi preso com cerca de 80 kg de skunk após fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na terça-feira (13), em Barra Mansa . A droga foi encontrada dentro do carro utilizado pelo suspeito, que tentou escapar em alta velocidade pela Via Dutra antes de abandonar o veículo e correr para uma área de mata na cidade.Segundo a PRF, a perseguição começou por volta das 17h, na altura do km 290 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro, quando o motorista desobedeceu a uma ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Durante o acompanhamento, os agentes emitiram alertas e outras equipes da corporação realizaram o fechamento de um trecho da rodovia para tentar abordar o veículo.Já na altura do km 280, o automóvel foi perdido de vista, e os agentes concluíram que ele havia saído da rodovia e entrado na cidade. A ação contou com apoio da Polícia Militar, e as equipes passaram a fazer buscas tanto pela Via Dutra quanto pelas ruas de Barra Mansa.O veículo foi localizado próximo à torre do bairro Vila Independência, mas o motorista abandonou o carro e correu para uma área de mata ao perceber a aproximação dos policiais. A corporação informou que, durante a fuga, ele acabou sofrendo um ferimento em uma das pernas. Em seguida, foi localizado e preso. O suspeito foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.

Registro da ocorrência



Nas buscas realizadas no veículo, a PRF apreendeu 105 pacotes de entorpecentes. O suspeito disse aos agentes que havia saído do Paraná e que entregaria as drogas no Rio de Janeiro. Segundo ele, ao chegar à cidade, receberia instruções sobre o local onde deveria deixar o material e ganharia R$ 5 mil pelo serviço.



De acordo com a Polícia Militar, após uma perícia, foi constatado que a carga somava 80,920 kg de skunk, variedade de maconha com alto teor de THC. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Barra Mansa, responsável pelas investigações.



O jovem vai responder por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça. A identidade do envolvido não foi divulgada. A investigação deverá apurar a origem da carga, que teria partido do Paraná, e a identidade de quem receberia o material no Rio de Janeiro. Não recebemos resposta da defesa do suspeito.