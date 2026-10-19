Cães farejadores Puma e Milly localizaram potes plásticos na Vila DelgadoFoto: Divulgação

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Luan Campos
Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam uma grande quantidade de drogas e materiais utilizados pelo tráfico neste domingo (18), na comunidade Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Os entorpecentes estavam enterrados em potes plásticos no quintal de uma casa abandonada, próximo a um córrego, na Avenida Presidente Kennedy, em um esconderijo que dificultaria a localização sem o apoio dos animais treinados.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 3ª Companhia do BAC realizavam patrulhamento na região quando perceberam uma mudança de comportamento nos cães farejadores Puma e Milly. Durante as buscas, os animais sinalizaram a presença de material suspeito no terreno, onde os policiais localizaram os entorpecentes e outros objetos escondidos sob a terra.

Ao todo, foram apreendidos mais de 1,9 mil pinos de cocaína, além de pedras de crack, porções de maconha e skunk, frascos de loló, cigarros de maconha, uma planta de cannabis e uma sacola contendo aproximadamente um quilo de cocaína. A variedade de substâncias e a forma como estavam acondicionadas indicam, segundo a corporação, que o local era utilizado para armazenamento e distribuição de drogas.

A equipe também encontrou um carregador de pistola Glock calibre 9 milímetros com uma munição intacta, além de peças de vestuário militar, incluindo uma calça e uma gandola do Exército. A presença desses itens reforça a suspeita de que o esconderijo servia não apenas para guardar entorpecentes, mas também material de apoio às atividades criminosas na comunidade.

De acordo com o registro policial, o valor estimado dos materiais apreendidos é de aproximadamente R$ 131 mil, o que representa um prejuízo relevante para o tráfico de drogas na região da Vila Delgado.
Ocorrência

Ninguém foi preso durante a ação, e a Polícia Militar não informou se algum suspeito chegou a ser visto nas proximidades do imóvel abandonado no momento da chegada das equipes. Todo o material apreendido foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial e as substâncias ficaram à disposição da Justiça para perícia.

A Polícia Civil deverá investigar a origem das drogas e do carregador de pistola encontrados no local, além de tentar identificar os responsáveis pelo armazenamento do material. A apreensão foi realizada em uma área que já havia sido alvo de operação policial recente, o que indica a continuidade das ações das forças de segurança na comunidade.