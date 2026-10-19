Cães farejadores Puma e Milly localizaram potes plásticos na Vila DelgadoFoto: Divulgação
Segundo a Polícia Militar, equipes da 3ª Companhia do BAC realizavam patrulhamento na região quando perceberam uma mudança de comportamento nos cães farejadores Puma e Milly. Durante as buscas, os animais sinalizaram a presença de material suspeito no terreno, onde os policiais localizaram os entorpecentes e outros objetos escondidos sob a terra.
Ao todo, foram apreendidos mais de 1,9 mil pinos de cocaína, além de pedras de crack, porções de maconha e skunk, frascos de loló, cigarros de maconha, uma planta de cannabis e uma sacola contendo aproximadamente um quilo de cocaína. A variedade de substâncias e a forma como estavam acondicionadas indicam, segundo a corporação, que o local era utilizado para armazenamento e distribuição de drogas.
A equipe também encontrou um carregador de pistola Glock calibre 9 milímetros com uma munição intacta, além de peças de vestuário militar, incluindo uma calça e uma gandola do Exército. A presença desses itens reforça a suspeita de que o esconderijo servia não apenas para guardar entorpecentes, mas também material de apoio às atividades criminosas na comunidade.
De acordo com o registro policial, o valor estimado dos materiais apreendidos é de aproximadamente R$ 131 mil, o que representa um prejuízo relevante para o tráfico de drogas na região da Vila Delgado.
Ninguém foi preso durante a ação, e a Polícia Militar não informou se algum suspeito chegou a ser visto nas proximidades do imóvel abandonado no momento da chegada das equipes. Todo o material apreendido foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial e as substâncias ficaram à disposição da Justiça para perícia.
A Polícia Civil deverá investigar a origem das drogas e do carregador de pistola encontrados no local, além de tentar identificar os responsáveis pelo armazenamento do material. A apreensão foi realizada em uma área que já havia sido alvo de operação policial recente, o que indica a continuidade das ações das forças de segurança na comunidade.
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