Material apreendido foi levado para a Delegacia de Barra Mansa - Foto: Polícia Civil

Material apreendido foi levado para a Delegacia de Barra MansaFoto: Polícia Civil

Publicado 20/10/2026 14:41

Dois homens, de 35 e 31 anos, foram presos em flagrante na tarde de segunda-feira (19), suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro Piteiras, em Barra Mansa , no Sul Fluminense. A ação foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia, com apoio de policiais militares, após investigações sobre a comercialização de entorpecentes na região.

Segundo a Polícia Civil, o homem de 35 anos é apontado pelas investigações como uma das lideranças do tráfico de drogas na localidade. De acordo com os agentes, ele utilizaria a própria residência para vender entorpecentes, mantendo a atividade criminosa no imóvel.

Para acompanhar a movimentação no endereço, os policiais utilizaram um drone durante o monitoramento. Com o equipamento, os agentes observaram usuários comprando drogas pela janela do segundo andar da casa, situação que contribuiu para a ação policial.

Durante a operação, o suspeito teria tentado se desfazer de parte dos entorpecentes ao arremessar oito bolsas pela janela, na direção de um córrego localizado nos fundos da residência. Parte do material não pôde ser recuperada pelos policiais, mas a equipe conseguiu apreender drogas que estavam no local.

Ao todo, foram encontrados 50 pinos de cocaína e aproximadamente um quilo de maconha. O material foi recolhido pelos agentes durante a ocorrência.

Suspeitos estavam em quarto trancado

Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram outros materiais que também foram apreendidos na operação. Entre eles estavam munições, um carregador, uma balança de precisão e um aparelho celular. Os dois homens estavam em um quarto trancado dentro da residência. Para acessar o cômodo e efetuar as prisões, os agentes precisaram arrombar a porta.

A ação também resultou na apreensão de dois veículos pertencentes ao proprietário da casa: uma motocicleta e um carro de luxo avaliado em mais de R$ 150 mil.

Os materiais encontrados no imóvel, as drogas e os veículos foram recolhidos no decorrer da operação policial. A apreensão ocorreu no contexto das investigações conduzidas pela 90ª DP sobre a atuação do tráfico de drogas no bairro Piteiras.

Presos foram autuados em flagrante

Após a operação, os dois homens foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, depois dos procedimentos na unidade policial, os presos serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A ocorrência reuniu diferentes etapas da ação policial, desde o monitoramento da residência com o auxílio de drone até as buscas no imóvel e a apreensão de entorpecentes, munições, equipamentos e veículos.

A investigação aponta que o homem de 35 anos utilizava a própria casa para a comercialização de drogas e que a movimentação foi acompanhada pelos agentes antes da abordagem. Durante a operação, a tentativa de descartar parte do material pela janela levou à busca pelas bolsas arremessadas em direção ao córrego nos fundos da residência.

Apesar de parte dos entorpecentes não ter sido recuperada, a polícia apreendeu 50 pinos de cocaína e cerca de um quilo de maconha. Os dois suspeitos seguem à disposição da Justiça após a prisão em flagrante. Não obtivemos resposta das defesas dos suspeitos.