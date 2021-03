Por O Dia

02/03/2021

A Clínica da Mulher de Belford Roxo realizou um curso de qualificação para todos os seus funcionários com o objetivo de qualificá-los a atender o público de maneira humanizada e eficiente. Dividido em duas partes, teórica e prática, o conteúdo da capacitação foi: ética, sigilo e postura profissional; recepção hospitalar; humanização na saúde; trabalho em equipe; e administração de conflitos. Foram oito horas de aulas e ao final, todos os 20 participantes receberam certificado.

"A capacitação vai nos ajudar a saber como receber os pacientes que necessitam de um atendimento ou informações. Trabalhamos muito a parte do acolhimento, pois mesmo se não pudermos ajudar, iremos buscar soluções ou encaminharemos a pessoa ao local certo. Esse foi o primeiro treinamento realizado com os funcionários da Clínica da Mulher e foi muito positivo", avaliou a secretária especial em Atenção à Mulher, Priscila Musser.

Segundo a palestrante Claudia Hosana Barros da Silva, que é pedagoga na área de capacitação profissional de jovens e adultos, fisioterapeuta há 22 anos atuando na área hospitalar e ambulatorial, a capacitação foi realizada com o objetivo de qualificar os servidores da unidade.

"A capacitação abrangeu tudo sobre atendimento com simulações através de um exercício chamado Mapa da Empatia, onde descrevemos o perfil do cliente, nos colocamos no lugar dele para saber como gostaria de ser tratado. Realizamos também exercícios laborais, que são para pessoas que trabalham por muito tempo sentadas e usam a parte do punho e mãos, que consiste em se levantar e se movimentar a fim de não terem problemas de tendinite, coluna e aguentar a carga de trabalho", explicou.