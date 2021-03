Por O Dia

Publicado 05/03/2021 00:00

A Secretaria de Cultura de Belford Roxo está com inscrições abertas para o curso de artesanato. As aulas serão às sextas-feiras, com turmas de manhã e à tarde. Por causa da pandemia, as vagas são limitadas. No ato da inscrição, os interessados devem apresentar cópia da identidade, comprovante de residência, duas fotos 3x4 e uma pasta azul. Durante as aulas, professor (a) e alunos (as) deverão usar máscara.

O programa do curso inclui as seguintes técnicas: crochê básico em panos de prato; pintura em panos de prato; vagonite; artesanato com material reciclado (garrafas de vidro, latas, potes de plástico, e vidros de perfumes); bordados em tecido xadrez; decoupagem em sabonete, madeira e tecidos; e peças com renda (flores).

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, o artesanato ganhou importância na cidade, pois as artesãs aprendem nas aulas, fazem o produto e podem vendê-lo, melhorando assim sua renda. Antes da pandemia, as peças eram comercializadas na Praça Eliaquim Batista e em Santa Amélia.

A coordenadora do Feirart, Janete Lima, destacou a importância do investimento no artesanato. "O artesanato movimenta a economia solidária, complementa renda e melhora a qualidade de vida", afirma.

A Casa da Cultura fica na Av. Bob Kennedy s/nº, Nova Piam. O atendimento é das 8h às 17h.