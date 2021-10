Com a nova modalidade, os usuários do app vão poder se deslocar na garupa de uma moto, a um preço ainda menor do que o do UberX - Divulgação / UBER

Publicado 22/10/2021 17:18 | Atualizado 22/10/2021 17:28

Belford Roxo – Os moradores de Belford Roxo, e de outras 16 cidades do país, passaram a contar nesta sexta-feira (22/10) com uma nova modalidade de transporte por aplicativo. Líder do segmento, a Uber lançou o 'Uber Moto'. Com a nova modalidade, os usuários do app vão poder se deslocar na garupa de uma moto, a um preço ainda menor do que o do UberX, mas com a mesma tranquilidade. A novidade do "Moto Táxi" é também uma nova oportunidade de ganhar dinheiro usando o app da Uber. A exemplo do que acontece com quem já é parceiro da Uber e do Uber Eats (alimentação), o motociclista parceiro vai ter total liberdade para escolher quando e onde ligar o app.

Para ser um motociclista parceiro, vai ser preciso ter 21 anos ou mais, ter CNH há ao menos dois anos e ter, naquele documento, a observação de EAR (Exerce Atividade Remunerada). Todos os entregadores parceiros do Uber Eats que preenchem esses requisitos estão sendo convidados a aproveitar mais essa opção de ganhos.



O Uber Moto é o mais recente passo da empresa rumo à meta de se tornar um app que faz parte do dia a dia de quem mora em uma cidade grande.

“Desde que começamos com as viagens de moto em algumas cidades brasileiras, percebemos que elas passaram a ser utilizadas para, por exemplo, conectar os nossos usuários com modais de transporte, como estações de ônibus, trens e metrô das cidades, principalmente para deslocamentos rápidos, aquilo que no mundo de mobilidade chamamos de “last mile”. Temos visto que esse é um tipo de uso perfeito para a moto, pois muitas vezes é perto demais para uma viagem de carro e fica cansativo para ir caminhando. Estamos felizes em trazer mais essa opção para facilitar a vida dos nossos usuários.”, afirma Luciana Ceccato, diretora de marketing da Uber.

O pontapé inicial da modalidade no país aconteceu em novembro de 2020, por Aracaju (SE), e já estava presente em outros 22 municípios brasileiros.

Segurança



As viagens de Uber Moto contarão com uma série de recursos de segurança oferecidos pela plataforma da Uber em todas as viagens, como seguro para acidentes pessoais tanto para usuários quanto para parceiros.

Assim como os entregadores parceiros do Uber Eats, condutores do Uber Moto receberão conteúdo educacional sobre segurança viária, estimulando a direção segura e o respeito às leis de trânsito. Todos os parceiros da Uber também passam por uma checagem de identidade via selfie, e, desde o começo da pandemia, uma selfie adicional verifica o uso de máscara.



Entre as recomendações que serão informadas aos usuários e parceiro estão a limpeza de mãos e superfícies da moto com álcool em gel, que os usuários levem seus próprios capacetes, ou que capacetes extras sejam higienizados com produtos específicos e usados com toucas higiênicas – que podem ser fornecidas pelos condutores e reembolsadas pela Uber.



Confira abaixo algumas dicas preparadas por uma consultoria especializada para o Uber Moto:



* Use roupas adequadas para andar de motocicleta e evite chinelos ou sapatos que facilmente saiam do pé;

* Mantenha os pés na pedaleira quando a moto precisar parar, por exemplo, no semáforo vermelho;



* Tente acompanhar a movimentação do condutor durante a viagem, para maior equilíbrio do veículo;