O traficante foi conduzido para ocorrência na 54ª DP - Divulgação

Publicado 22/10/2021 13:10 | Atualizado 22/10/2021 13:29

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam na manhã desta sexta-feira (22/10), o gerente do tráfico de drogas da comunidade do Castelar, em Belford Roxo, o criminoso conhecido como "Vovô. O traficante foi preso na Rua Pagé, no bairro Maringá, em Belford Roxo.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP.