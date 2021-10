O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficara à disposição da Justiça. - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 23/10/2021 18:15 | Atualizado 23/10/2021 18:17

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) capturaram na noite da última quinta-feira (21/10), um homem condenado pela Justiça pelo crime de furto. Com base em informações do Setor de Inteligência, os agentes localizaram o acusado na Rua Aguapeí, no bairro Areia Branca, em Belford Roxo.

O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficara à disposição da Justiça.