O secretário de Educação, Denis Macedo (ao centro), parabenizou Chaiane Rangel e Aluísio Rangel após assinarem os contratos - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 22/10/2021 17:35 | Atualizado 22/10/2021 17:42

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo realizou nesta sexta-feira (22/10), no Heliópolis Atlético Clube, a solenidade de assinatura dos contratos dos 328 profissionais aprovados no processo seletivo para os cargos de zelador, vigia, estimulador, merendeira, inspetor de disciplina, auxiliar administrativo, agente de apoio à Educação inclusiva, orientador educacional, psicólogo, professores I e II e inspetor escolar. Do início do ano até agora, a Prefeitura contratou mais de 3.500 profissionais para a área da Educação.

A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) destacou o trabalho de excelência do prefeito Waguinho (PSL) e sua equipe neste período de pandemia. “Com dedicação e comprometimento a cidade está saindo na frente, principalmente na empregabilidade. Os números de desemprego no país estão assustadores. Em Belford Roxo são mais de 3.500 contratos assinados na área da educação, mais pessoas tendo a oportunidade de trabalhar. Eu como educadora sei que a educação transforma a vida das pessoas e cada um de vocês são educadores”, ressaltou a deputada.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Denis Macedo, as aulas dos alunos da rede estadual voltaram 100% presenciais essa semana. Mas Belford Roxo saiu na frente. “Desde maio já temos aula semipresencial e no dia 10 de outubro voltamos totalmente presencial e integral. Isso se deve ao empenho do prefeito Waguinho e dos deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual). Nós temos merenda de qualidade, material didático, uniformes novos, professores em salas de aula e só faltava os novos contratados para completar o time”, informou Denis.

Aluísio Rangel, 66 anos, foi o primeiro do dia a assinar o contrato para zelador. Ele, que esteve três anos desempregado, não vê a hora de voltar a trabalhar com crianças. “Foi uma benção quando vi que meu número foi selecionado. Fiquei muito feliz. Essa oportunidade vai ajudar diversas pessoas, pois muitas delas ficaram desempregadas. Estou ansioso e irei trabalhar com muita alegria”, disse Aluísio ao lado da sobrinha Chaiane Rangel, 28, que também será zeladora. “Estava desempregada desde fevereiro e com quatro filhos para criar. Estava precisando muito dessa vaga. Fiquei acompanhando os atos oficiais e quando vi meu número foi uma alegria só. Já imaginou trabalhar perto de casa? É a melhor coisa. Estou ansiosa”, finalizou Chaiane.