Durante a campanha foram exibidas faixas educacionais no trânsito - Rafael Barreto / PMBR

Durante a campanha foram exibidas faixas educacionais no trânsitoRafael Barreto / PMBR

Publicado 17/11/2021 16:27 | Atualizado 17/11/2021 16:31

Belford Roxo - Respeite a vida no trânsito. Foi com essa frase que a Secretaria de Mobilidade Urbana de Belford Roxo realizou nesta quarta-feira (17/11), na Praça Eliaquim Batista, no Centro, uma ação de conscientização sobre o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Com uma faixa exposta no semáforo, os agentes de trânsito distribuíram panfletos para os condutores e pedestres e também mudas de plantas (em uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente) para representar a vida. O vice-prefeito Marcelo Canella passou pela ação.

O vice-prefeito Marcelo Canella (5º da esquerda para a direita) prestigiou a campanha de trânsito Rafael Barreto / PMBR De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado, o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito é comemorado no terceiro domingo de novembro de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). “O governo está sempre atento às necessidades do município. Com isso, a ação teve o objetivo de conscientizar a população. Cerca de 60% dos leitos de emergência são ocupados por vítimas de trânsito. Uma pessoa morre a cada 15 minutos por causa de acidentes de trânsito. Precisamos mudar esse cenário”, destacou Machado.

O secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado, conversou com motoristas sobre a importância da campanha Rafael Barreto / PMBR

De acordo com a agente de trânsito Edilene Andrade, a ação é para lembrar e alertar os condutores e pedestres da importância dos cuidados nas ruas. “Diante os números alarmantes de vítimas de trânsito, foi instituída a data pela ONU para conscientizar com pequenos cuidados que fazem toda a diferença como: usar equipamentos de segurança, não ingerir bebida alcóolica e não manusear o celular ao volante. É importante ser educado, manter a calma e ser gentil no trânsito, pois isso salva vidas”, explicou Andrade.